人民网约翰内斯堡9月10日电 （记者邹松）中国援助布隆迪“万村通”项目二期对外技术研讨会日前在基特加省举行，这标志着布隆迪“万村通”项目二期200个村落建设工作正式启动。布隆迪通信、信息技术与媒体部长尼金贝雷、国民教育与科研部、公共卫生与艾滋病防治部等部委代表及各省代表、四达时代布隆迪子公司CEO许卫超、万村通技术委员会成员等35人出席会议。

“万村通”项目是2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会提出的中非人文领域合作举措之一，旨在为非洲国家的一万个村庄接入卫星数字电视信号。这一项目由中国企业四达时代集团承建。四达时代已于2019年3月圆满完成布隆迪一期300个村落的建设工作，并为项目村落培训了大量本地技术人员。

四达时代今年再次承建布隆迪“万村通”项目二期的200个村落，将为这些村落的公共区域和家庭免费安装太阳能电视机200套，太阳能投影设备400套，数字机顶盒设备4000套。目前已完成村落考察，将在近期陆续开展人员培训等工作。

研讨会上，布隆迪通信、信息技术与媒体部长尼金贝雷高度赞赏中布两国友谊与合作，并借此机会感谢中国政府不断为布隆迪，特别是为通信、信息技术与媒体部提供的支持，感谢两国间的坦诚合作。尼金贝雷要求各方在实施过程中积极动员，做好宣传与合作，为项目的成功实施做出贡献，以造福于人民，并让他们享受到数字电视带来的好处。

四达时代布隆迪子公司CEO许卫超表示，四达时代保证不负中布两国政府和人民的信任，将在使馆经参处的指导下，与布隆迪新闻通信、信息技术与媒体部保持密切沟通，保质保量完成项目的实施，为中布两国友谊添砖加瓦，以实际行动践行四达时代集团在非洲事业的宗旨目标——让每一个非洲家庭都能买得起、看得起、看得好数字电视，共享数字电视的美好。

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