新华社吉隆坡9月11日电 专访：中国-东盟对话关系为地区提供巨大发展机遇——访马来西亚中华总商会署理总会长吴逸平

新华社记者林昊 王大玮

今年的中国-东盟博览会恰逢中国和东盟建立对话关系30周年。马来西亚中华总商会署理总会长吴逸平日前接受新华社记者专访时表示，中国-东盟对话关系推进了区域内经贸往来，推动了各国经济发展，也为各国企业提供巨大商机和发展机遇。

吴逸平认为，中国和东盟建立对话关系取得的成果完全符合中国和马来西亚等东盟国家的共同愿望。

吴逸平说：“马中双边关系源远流长。中国已连续12年成为马来西亚最大贸易伙伴。尽管新冠疫情肆虐全球，但马中双边经贸保持着稳定发展。”

根据中国海关总署的数据，今年1至8月，中国与马来西亚双边贸易额达到1082.79亿美元，同比增长35.2%。

吴逸平说：“中国企业一直积极参与马来西亚大型项目建设，协助马经济发展，并创造了大量就业机会。”

谈到第18届中国-东盟博览会，他表示，中国-东盟博览会举办以来，马来西亚中华总商会每年都会组团到南宁参会，协助企业拓展合作。近两年虽然受疫情影响，总商会仍鼓励企业家通过“云上东博会”与世界各地企业家洽谈对接。

在吴逸平看来， “远亲不如近邻”，放眼未来，马来西亚愿意与中国以及其他东盟国家共享机遇，共拓商机，携手对抗新冠疫情，推动疫后经济复苏。《区域全面经济伙伴关系协定》正式签署则为中国和东盟关系发展掀开了新篇章。

他说，近年来，中国在数字经济、科技创新、可再生能源、智能交通、电子商务和可持续发展等方面都取得了重要成果，这也是马来西亚政府重点发展的领域。总商会希望在这些领域加强对华合作，促进两国技术交流，实现共同发展。

(责编：于洋、杨牧)