新华社里约热内卢9月10日电（记者赵焱 陈威华）据巴西卫生部10日确认，今年1月至9月，哈夫病在该国部分地区暴发，其中亚马孙州和巴伊亚州已确诊至少74例，并有患者死亡，同时塞阿拉州和帕拉州也发现疑似病例。

哈夫病又称”潟湖病”，是指在食用水产品后24小时内发生的不明原因横纹肌溶解综合征，患者会出现尿色加深、肌肉酸痛等症状。巴西卫生部提示，脱水是哈夫病的最初症状，虽然大部分病例都能完全治愈，但也有死亡风险，

巴西卫生部还表示，哈夫病在全球范围内的研究非常有限，目前认为是因食用了某些有毒素的水产品。但这种毒素无色无味，很难鉴定，通常是水产品保存不当而产生的。要预防哈夫病，目前只能减少水产品消费或在安全可靠的商家购买水产品。

这次巴西哈夫病暴发最严重的是亚马孙州，该州至少已记录61例确诊病例，涉及10个城市，并有一例51岁女性病例死亡。巴西东北部的巴伊亚州卫生厅说，该州确诊了13例哈夫病病例，患者年龄在20至79岁之间，一半以上患者处于35至49岁年龄段。

此外，塞阿拉州和帕拉州卫生厅通报说，这两个州正分别调查9例和3例疑似病例。帕拉州卫生厅表示，该州病例集中在亚马孙河下游地区，今年相对干旱，自然环境中水流速度慢，有利于藻类生长，这可能是毒素产生的原因之一。

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