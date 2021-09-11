新华社联合国9月10日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽10日表示，中方期待联合国秘书长古特雷斯当天向联合国大会提交的《我们的共同议程》报告有助于推动会员国在《联合国宪章》指引下，凝聚共识，协调行动，践行真正的多边主义，完善全球治理，共创美好未来。

去年联合国成立75周年各项纪念活动引发了关于其前途未来以及根据时代要求确立新方向的热烈讨论，由此产生《我们的共同议程》报告。古特雷斯在发布报告时概述了当今世界面临的各种困难与挑战，同时介绍了报告所提出的一系列扭转危局的建议和实现路径。

耿爽在报告发布后的发言中强调，《我们的共同议程》应首先满足会员国需求，应平衡推进安全、发展、人权三大领域工作。要维护以国际法为基础的国际秩序，推动各方通过对话协商解决争端，通过斡旋调解预防冲突。要聚焦发展中国家诉求，为帮助发展中国家在疫情背景下实现2030年可持续发展议程提供更多支持。要尊重各国根据本国国情自主选择人权发展道路，促进国际人权对话与合作。

耿爽说，应坚持会员国主导。联合国是主权国家组成的政府间国际组织，会员国政府立场应得到充分尊重。落实报告建议，需要会员国政府的决心与努力，同时也要倾听民间社会、青年团体声音，统筹调动社会各界资源。

耿爽强调，应维护会员国团结。面对气候变化、新冠肺炎疫情等全球挑战，联合国要推动各国加强团结合作。报告对联合国未来发展提出不少前瞻性考虑和规划。应结合现实需要，兼顾各方关切，本着循序渐进的原则，通过对话协商推动会员国达成共识，并在此基础上采取行动。

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