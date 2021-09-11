人民网北京9月11日电 （苏缨翔）第五届太和文明论坛青年对话分论坛于9月10日以线上形式举行。来自学界和企业界的全球青年代表一同讨论了疫情、气候变化、数字化时代对工作方式的影响。全球不同国家和地区、不同行业都在向数字化工作方式转型。同时，气候变化及新冠肺炎疫情等全球挑战也引发了人们对可持续生活方式及工作方式的探索。青年是推动数字化时代发展的生力军，也是应对全球挑战的重要力量。

数字化工作方式成未来趋势

新一代数据协作平台黑帕云创始人陈金洲认为，工作对象需要载体，这个载体过去是实体，现在是信息。在科技加持下，数字化弱化了物理世界中的工作载体，让时间精力花在最需要思考和验证的地方。数字化工作强化了人们的大脑，但可能带来其他挑战，例如线上工作较线下工作更难获得成就感。

盈动资本合伙人韩冰认为，新冠肺炎疫情暴发后，中国的数字化转型被按下了快进键，迅速从线下转向线上、从机房转向云上。未来的工作模式有两大趋势：一是人工智能、机器学习和机器人技术的应用范围会越来越广，自动化会代替更多重复、简单的工作内容；二是劳动力的分布结构会不断变化，远程办公、自由职业、临工的比例会日益上升。

疫情及气候变化加速推动工作方式的转型与发展

清华大学气候变化与可持续发展研究院海外科研拓展专员佟洁琼认为，在各国实施低碳转型的过程中，将会有很多资源投入气候变化相关领域，这将创造新的企业和就业机会。未来企业的社会责任将日益凸显，未来办公考虑不同国家与地区的发展现状则应更具有包容性。

《工作中的可持续发展》（Sustainability at Work）作者Marilyn Waite认为，气候变化与未来工作息息相关。与气候相关的工作机会将遍及所有地区、所有行业、所有机构。基于自身需要与外部监管，企业越来越重视ESG系列指数，并关注气候变化带来的挑战与机遇。因此，未来职场人需要了解更多气候问题，企业与机构的决策者也需要提升自身对气候问题的了解和关注。防疫举措推广了远程办公及灵活办公，减少了交通出行，这些发展都为气候行动起到了积极影响。

未来办公方式在不同领域的青年畅想

未来学家俱乐部联合发起人郑科骥认为，在未来，灵活使用数字化沟通协作工具将成为必备技能，每个人都能自由选择自己的工作方式。在此背景下，不再依赖固定居住和工作地点的工作方式可能会更加普及，这将带来更多商业机会。例如在酒店、咖啡店、社区、交通工具中创造更贴心的办公环境；针对“数字游牧族”开发旅行配套产品；在办公室中打造家的温暖、在家中打造办公空间等。同时，人们也将不再以固定工作为核心，转而建立个人商业模式，主动管理自己的“被动型收入”和“主动型收入”。

拥有多重职业身份的“斜杠青年”郑正认为，远程办公与数字化办公造成三大挑战：一是个体需要拥有强大的自我管理能力，否则将会导致整体效率下降；二是即使拥有数字化软件加持，地点、时差、语言等造成的沟通问题将很难解决；三是缺少人与人面对面交流的机会。

本次活动的主持人、苏门教育集团创始人Kaddour Chelabi博士表示，我们的一言一行都与人类的未来息息相关。我们需要从每个人和每件小事做起，选择更可持续的方式生活。

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