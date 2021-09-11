英国和法国就如何处置穿越英吉利海峡的偷渡客问题发生龃龉。法国内政部长热拉尔德·达尔马宁9日在社交媒体上写道：“法国不会接受任何违反海事法的行为，也不接受财政勒索。”

他的言论针对英方在英吉利海峡拦截并驱逐偷渡船的计划。英法今年早些时候达成协议，英国同意提供大约5400万英镑，协助法方将海岸巡逻警力增加一倍以拦阻偷渡者。

然而，由于对法方行动力不满，英方迄今没有提供这笔款项。英国多家媒体先前报道，英国内政大臣普丽蒂·帕特尔威胁，如果法方不能加大力度打击前往英国的偷渡，英方将暂不提供这笔资金。

路透社9日援引一名英国政府官员的话报道，英国已经批准执法人员在英方水域拦截并驱逐偷渡船。

多年来，不少非法移民经法国北部偷渡前往英国。偷渡者往往躲藏在卡车或渡轮中，或搭乘小船通过英吉利海峡。然而，由于新冠疫情扰乱两国间跨海交通，以及英法加强打击利用卡车和渡轮偷渡的行为，小船偷渡今年以来愈演愈烈。

英国新闻联合社报道，今年已有超过1.4万人搭乘小船偷渡至英国，比去年全年多大约6000人。8月下旬的一天，共计828人乘船偷渡抵英，创单日人数纪录。本月7日，785人乘船抵达英国海岸。

英国首相鲍里斯·约翰逊8日在议会下议院说：“我们很大程度上依靠法方的行动。但是，这一问题显然没有随时间而改善。我们将不得不确保我们动用所有可能的手段（打击偷渡）。”

帕特尔与达尔马宁8日举行会谈。帕特尔告诉对方，阻止小船偷渡是她的“头号任务”。达尔马宁9日说，他明确告诉帕特尔，英方必须遵守承诺。

英国广播公司援引法律专家的说法报道，根据国际海事法，英方有权拦截和驱逐偷渡船，前提是确保船上移民没有安全风险，但实际操作存在不少困难。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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