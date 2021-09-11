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10年来亏损超20亿美元！福特汽车撤出印度生产线

2021年09月11日09:21 | 来源：新华网
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　　美国福特汽车公司9日宣布，撤出在印度的生产线。

　　福特汽车公司首席执行官吉姆·法利说，福特汽车在印度的生产制造将立即结束，大约4000名员工将下岗。

　　法利说，为实现福特汽车长期增长，这项措施“艰难但必要”。

　　他解释：“尽管在印度重金投资，福特汽车过去10年间（在印度）营业亏损累计超过20亿美元，（印度市场）对福特新车需求同样弱于预期。”

　　福特汽车印度分公司负责人阿努拉格·梅赫罗特拉说，印度分公司没能找到一条“通往长期盈利的可持续道路”，比如实现汽车制造本土化。

　　他说，鉴于多年亏损累积、行业产能过剩和印度汽车市场增长不及预期，福特汽车决定撤出在印度的生产线。

　　美国有线电视新闻网报道，福特汽车1995年开始在印度经营，25年来在印度投资超过20亿美元。按照路透社的说法，福特汽车多年来努力争取印度消费者，却只获得印度乘用车市场不足2%的份额。

　　2019年，福特汽车试图与印度本土竞争对手马恒达汽车公司达成协议，把福特汽车在印度大部分业务注入二者新建的合资公司，但这项协议去年年底流产。双方当时说，全球经济和商业环境发生“根本性变化”，部分原因在于新冠疫情。

　　美国有线电视新闻网报道，福特汽车位于萨南德和金奈这两座城市的工厂将在今后数月间关闭。

　　近年来撤离印度市场的企业还有通用汽车和摩托车制造商哈雷-戴维森。

　　路透社认为，福特汽车等外资做出撤离决定，意味着印度政府希望通过招商引资及劳动力成本优势力推“印度制造”的战略遭遇挫折。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：于洋、杨牧)

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