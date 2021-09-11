韩国外交部官员10日说，就日本政府批准一些出版社修改教科书、试图淡化日军侵略亚洲邻国时强征“随军慰安妇”的罪行，韩方深表遗憾。

日本文部科学省8日批准五家出版社要求修改或删除教科书中“慰安妇”相关表述的申请，同意把“随军慰安妇”改为“慰安妇”，把“强制带走”改为“强制动员”或“征用”。一些人士批评，这是试图洗白日军战争罪行。

五家出版社分别是山川出版社、东京书籍、实教出版社、清水书院、帝国书院，涉及29本历史、公民等课程初、高中教科书。

韩国外交部一名官员说，日军动员、招募和移送随军“慰安妇”是无法否认的历史事实，得到“慰安妇”受害者一手证词支持。那些证词比任何文件都更能有力、清楚证明日本征用“慰安妇”的强制性。日方以前也承认这一罪行。

韩联社援引这名官员的话报道，韩国呼吁日方保持曾经就历史问题承认错误的态度，展现解决两国之间历史问题的诚意。

日本内阁官房长官加藤胜信9日辩解称，日本政府认为“随军慰安妇”这一表述“不妥”，会产生“误解”。教科书改变相关表述，对孩子们接受“恰当”教育非常重要。

日本内阁会议今年4月通过一份致国会众议院的答辩书，旨在淡化征用“慰安妇”和劳工的强制性。首相菅义伟5月告诉国会，政府今后审定教科书时将不再认可“随军慰安妇”和“强征”，改用“慰安妇”和“征用”。同时，菅义伟表示，仍将继承“河野谈话”关于“慰安妇”问题的立场。

1993年8月，时任日本内阁官房长官河野洋平发表谈话，承认日军直接参与在朝鲜半岛、中国等地设置“慰安所”及强征当地妇女充当“慰安妇”，并对此表示道歉和反省。“河野谈话”的立场得到历届日本政府继承。可是，按照韩国《朝鲜日报》的说法，日本自民党2012年重新执政以来，不断有人试图否定“河野谈话”。

河野洋平重视与亚洲邻国的关系，深刻反省战争责任。他的儿子河野太郎现任日本行政改革担当大臣，10日宣布将竞选自民党总裁，寻求接替菅义伟。（胡若愚）（新华社专特稿）

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