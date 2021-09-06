人民网北京9月6日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：3日，中国国家主席习近平应邀以视频方式出席在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行的第六届东方经济论坛全会开幕式并致辞。在当前形势下，习主席与会有何重要意义？

汪文斌：东方经济论坛系由普京总统于2015年倡议创办，经过数年发展已经成为东北亚地区重要多边经济合作对话平台。习近平主席出席论坛，是中方致力于同地区各方共克时艰、同谋发展的生动写照，也充分体现了中俄战略协作的高水平。习近平主席在论坛开幕式上的致辞为各方合作应对疫情、深化共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作和维护地区和平稳定提供了战略指引，得到与会各方的积极响应。

当前，世界格局深刻变革，新冠肺炎疫情起伏不定，世界经济艰难复苏。世界越是动荡不宁，中俄合作越要笃定前行。我们坚信，随着中俄全方位务实合作扎实推进，在国际和地区事务中的战略协作日益深化，新时代中俄全面战略协作伙伴关系必将为维护世界和平、稳定与发展作出更大贡献。

日本广播协会记者：英国航母“伊丽莎白女王”号停靠日本。今天，日本防卫大臣岸信夫称，英国与日本、美国、印度和韩国等国家进行了联合军演。此举也被认为是为了牵制中国在印太地区不断扩大影响力。中方对此有何评论？

汪文斌：我上周已经就这个问题阐明了中方立场，你可以查阅。

澎湃新闻记者：据报道，美白宫发言人普萨基日前称，没有国家比中俄更希望美留在阿富汗，因为这会牵制美资源。中方对此有何评论？

汪文斌：美方有关言论完全是以己度人，既是为自身失败寻找借口，同时也再次暴露出美企图继续在世界上继续推行强权政治的霸道本质。

美国是阿富汗问题的始作俑者，在阿富汗20年的战争给阿富汗人民带来巨大的损失和痛苦，未来很多年负面影响都难以消除。美方应该为阿实现和平重建承担起应尽义务，而不是一走了之，把责任推给阿邻国和国际社会。

美方更应该反思自身错误，吸取深刻教训，不要再动辄对外进行军事干涉，不要再把自身的意识形态和价值观强加于人，不要再重蹈在阿富汗的覆辙。

俄新社记者：阿富汗塔利班消息人士称，阿塔已邀请土耳其、中国、俄罗斯、伊朗、巴基斯坦、卡塔尔参加宣布阿新政府组成架构的活动。你可否证实中方已收到邀请？将派哪位代表出席？

汪文斌：中方在阿富汗问题上的立场是一贯和明确的。我们始终尊重阿富汗主权独立和领土完整，支持阿富汗人民自主选择符合本国国情的发展道路。我们也始终支持阿富汗组建开放包容、有广泛代表性的政府，奉行温和稳健的内外政策，坚决打击各类恐怖势力，同各国特别是周边国家友好相处。

关于你提到的具体问题，目前我没有可以向你提供的消息。

香港中评社记者：据报道，9月5日，《柳叶刀》杂志新冠委员会主席萨克斯称，全球未对新冠肺炎疫情作出恰当应对，一个原因是美国未能与中国合作找到全球性解决方案。中国在抗疫方面非常出色，世界本应从中获益更多。美应学会与中国合作，而不是将自身意志强加于中国。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到相关报道。我也注意到，近期瑞士流行病学家阿尔特豪斯表示，中国对疫情作出了正确反应，为世界其他地区提供了一到两个月的时间来为应对疫情做准备。

疫情发生以来，中方本着公开、透明、科学、合作的原则，第一时间向世卫组织报告疫情，毫无保留与各国分享防控信息和诊疗经验，为世界守住了疫情防控的关键防线，为各国争取了应对疫情的宝贵时间。中方两次接待世卫专家来华进行溯源研究，中国—世卫组织联合溯源研究报告得出了科学、权威的结论，为下阶段全球溯源的推进奠定了基础。

抗击疫情和推进溯源都需要各国团结合作，都需要弘扬科学精神。但美方一些人一再将抗疫和溯源政治化，极力向外转嫁抗疫失败责任。这种不负责任的行为不仅让美国民众付出了惨重代价，也成为国际抗疫和溯源合作的最大障碍。

当前，新一轮疫情仍在全球肆虐。希望美方认真倾听国际社会的客观理性声音，要团结不要对抗，要尽责不要推责，要科学不要政治化，要做国际抗疫和溯源合作的支持者而不是破坏者。

彭博社记者：中方对几内亚军事政变有何评论？可否介绍中方立场和反应？

汪文斌：我们密切关注几内亚形势发展，注意到非盟和西非国家经济共同体有关表态。中方反对政变夺权，呼吁立即释放孔戴总统。我们希望各方保持冷静克制，从几内亚国家和人民的根本利益出发，通过对话协商解决相关问题，维护几国内和平与稳定。

深圳卫视记者：9月5日，加拿大外长加尔诺发表声明称，康明凯、迈克尔已被中方“任意拘押”1000天，谴责中方司法程序“不透明”。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：加拿大外长有关声明罔顾事实，对中国抹黑攻击，粗暴干涉中国司法主权，中方坚决反对并予以强烈谴责。康明凯、迈克尔因涉嫌危害中国国家安全犯罪被提起公诉，从近日有关部门披露的信息看，二人犯罪铁证如山。中国司法机关依法处理案件，二人各项合法权利得到充分保障。加拿大一方面标榜“法治国家”和“司法独立”，另一方面公然干预中国司法机关依法独立办案，其虚伪面目暴露无遗。

谈到“任意拘押”、“胁迫外交”，中国公民孟晚舟才是真正的受害者。近1500万中国网民联署，要求加方立即无条件释放孟晚舟。加方应立即纠正错误，释放孟晚舟并让她平安回到中国。

韩联社记者：第一个问题，有媒体报道，考虑到正在经历的新冠肺炎疫情困难时期，联合国安理会正在讨论缓解对朝制裁措施。中方对此有何评论？第二个问题，据报道，王毅国务委员兼外长将于下周访问韩国。外交部能否确认？

汪文斌：关于第一个问题，我不了解你所说的情况。我们一贯主张，安理会应结合朝鲜半岛局势进展，尽快启动涉朝决议可逆条款，对决议制裁措施特别是民生领域规定作出必要调整。这符合决议精神，有利于缓解朝鲜人道和民生形势，更有利于为半岛问题的政治解决创造条件、注入动力。

关于第二个问题，中韩是友好近邻，两国一直保持着各层级的沟通交往。关于你提到的有关事宜，目前我没有可以发布的消息。

德国电视一台记者：你可否介绍德国驻华大使贺岩去世的具体情况？

汪文斌：中方对贺岩大使突然离世深感震惊。贺岩大使到任后积极推动双边关系。我们对他的辞世表示哀悼和惋惜，向他的亲属表示深切同情和慰问。我们愿为其家人和德国驻华使馆处理后续事宜尽可能提供便利。

总台央视记者：《禁止生物武器公约》系列会议正在日内瓦举行，在生物科技审议专题下，各方围绕《科学家生物安全行为准则天津指南》展开热烈讨论并予以积极评价。中方对此有何评论？

汪文斌：《禁止生物武器公约》系列会议正在日内瓦举行，生物科技审议是主要议题之一。倡导负责任的生物科研，对于降低生物安全风险、促进生物科学造福人类具有重要意义，是一个事关安全和发展的重要问题。

《天津指南》建立在中国2015年提出的倡议和近年来多边讨论的基础上，涵盖了生物科研的全流程、全链条，充分体现了国际社会的共识。我们对会议期间各方的积极评价感到鼓舞。中方已提请《禁止生物武器公约》审议大会核可《天津指南》，并鼓励所有利益攸关方自愿采纳。我们对巴基斯坦、巴西等所有参与、支持这一多边进程的国家，以及为达成《天津指南》作出重要贡献的科学机构、专家学者表示赞赏。

《天津指南》的达成充分表明，面对全球性问题，只要本着包容、务实、科学、合作的精神，就能够找到行之有效的解决方案。中方将继续秉持人类命运共同体理念，深入参与包括生物安全在内的全球治理，为实现普遍安全和共同发展作出贡献。

法新社记者：你是否了解康明凯案何时宣判？为什么迟迟未宣判？

汪文斌：我愿重申，康明凯因涉嫌危害中国国家安全犯罪被提起公诉，犯罪铁证如山。有关法院已于今年3月开庭进行了审判，将择期宣判。中国司法机关依法处理案件，他的各项合法权利都得到了充分保障。我们敦促有关国家尊重中国司法主权，不要干预中国司法机关依法独立办案。

巴通社记者：巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，在减贫领域，中国是发展中国家的榜样，你对此有何评论？

汪文斌：中方对伊姆兰·汗总理的积极表态表示赞赏。

2020年底，中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，实现了现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫。改革开放以来，中国已有7.7亿农村贫困人口摆脱贫困。按世界银行的标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。

作为一个占世界人口近五分之一的大国，中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》相关减贫目标，不仅使数亿中国人过上了美好生活，也显著缩小了世界贫困人口的版图。这不仅是中华民族发展史和人类减贫史上的大事件，也是“将生存权和发展权作为首要基本人权”的中国特色人权观的生动诠释，为世界人权事业作出了重要贡献。

中国取得摆脱绝对贫困的历史性成就，关键在于中国共产党始终坚持以人民为中心，把减贫摆在治国理政突出位置，用发展的办法消除贫困。中国创造性地提出并实施精准扶贫方略，用精准严格的标准和严谨负责的监测评估，增强脱贫攻坚的针对性和整体效能。中国立足自身实际推进减贫进程，发挥贫困群众主体作用，汇聚各方力量形成强大合力。

中国减贫的成功实践表明，贫困并非不可战胜。中国特色减贫道路为破解现代国家治理难题提供了中国方案。中国愿同各国继续加强减贫交流合作，为构建没有贫困、共同发展的人类命运共同体作出更大贡献。

(责编：崔越、常红)