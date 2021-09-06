新华社北京9月6日电（记者温馨）《习近平外交思想学习纲要》出版座谈会6日在京召开。国务委员兼外长王毅出席会议并讲话。

王毅表示，党的十八大以来，习近平总书记以马克思主义政治家、思想家、战略家的非凡理论勇气、卓越政治智慧、深厚天下情怀，在对外工作领域提出一系列具有开创性意义的新理念新思想新战略，形成了习近平外交思想。这一重要思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是马克思主义基本原理同中国特色大国外交实践相结合的重大理论成果，是以习近平同志为核心的党中央治国理政思想在外交领域的集中体现，是新时代我国对外工作的根本遵循和行动指南。

王毅就学习领会习近平外交思想精髓要义与深刻内涵谈了五点看法：首先，要深刻领悟习近平外交思想源于时代、同时又引领和推动时代的思想伟力。第二，要深刻领悟习近平外交思想推进马克思主义中国化、不断实现理论创新的真理光芒。第三，要深刻领悟习近平外交思想继承和发扬中华优秀传统文化的坚定自信。第四，要深刻领悟习近平外交思想胸怀世界、心系人类进步事业的崇高情怀。第五，要深刻领悟习近平外交思想指导中国特色大国外交实践阔步前行、不断取得历史性成就的重大意义。

王毅指出，我们要以《纲要》出版发行为契机，掀起学习贯彻习近平外交思想新高潮，外交战线尤其要学在前面、用在前面，真正学深悟透，狠抓贯彻落实，切实把学习成果转化为工作效能，不断开创新时代中国特色大国外交新局面。

座谈会由中宣部和外交部联合举办，中宣部、中联部、中央外办、中央党史和文献研究院等部门负责同志和驻外使节代表出席并作发言。

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