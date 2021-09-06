新华社纽约9月5日电 记者手记：东部是洪水，西部是山火——极端天气给美国带来严重冲击

新华社记者徐兴堂

气候变化造成的极端天气正给美国带来严重冲击。美国西海岸燃烧了整个夏天的山火仍在肆虐，而飓风“艾达”8月29日又携强风暴雨从南部的墨西哥湾登陆美国，一路横扫美国东部各州，所到之处洪水泛滥，生命财产损失惨重。

飓风“艾达”造成路易斯安那和密西西比两州近百万居民停水断电，后续虽减弱为热带低压，降雨量却出奇大，将美国东海岸各州变为泽国，受灾百姓苦不堪言。最新统计显示，与“艾达”直接相关的死亡人数已达67人，财产损失难以估量。

当地时间9月1日20时51分至21时51分仅一个小时内，纽约中央公园监测到约80毫米的降雨量，打破两周前刚创下的一小时49.28毫米的历史记录。纽约市长德布拉西奥当晚宣布，全市进入紧急状态。美国国家气象局历史上首次为纽约市发布紧急洪水预警。

与东岸的“水深”不同，美国西海岸各州整个夏天都处在山火炙烤的“火热”中。美国国家跨部门消防中心发布的统计显示，目前全美共有11个州的80处大规模山火正在燃烧，今年大小山火已逾4.34万起，累计过火面积503万英亩（约合2.04万平方公里）。尽管全国超过2.33万名消防员奋战在火灾一线，但在如此大规模的山火面前他们能发挥的作用非常有限。

正在加利福尼亚州北部山区肆虐的“迪克西”山火始于7月13日，随后迅速演变成今年美国最大的山火。据加州林业和消防局公布的最新数据，“迪克西”山火过火面积已达1760平方公里，比纽约市面积还大。这是加州有史以来过火面积第三大的山火。

美国国家海洋和大气管理局近期发布报告说，今年7月全球平均气温打破历史纪录，成为自1880年有气象记录以来最热的7月。

今年夏天，一波波热浪侵袭美国各地。美国西部数十座城市的高温打破历史纪录，加州死亡谷7月份录得创纪录的54.45度高温，华盛顿州一些地方的地面温度高达63度。仅俄勒冈和华盛顿两州，就有超过200人直接死于高温。与此同时，炎热造成的前所未有的干旱影响了美国四分之一的人口。

由美国、加拿大和欧洲科学家组成的团队的研究显示，6月底到7月中旬袭击美国西北部的热浪属千年一遇的极端天气现象，与人类活动引起的气候变化直接相关。如果没有人类活动排放的温室气体，这种热浪发生的概率要小得多。

尽管气候变化已经对美国民众生命和财产安全产生现实威胁，而且专家学者也积极呼吁采取措施减排控温，但美国决策者们却依然在就相关政策推诿扯皮。

上届美国政府声称气候变化是个“骗局”，不顾各国反对单方面退出应对气候变化的《巴黎协定》。尽管现任美国政府已重返该协定，但民主党和共和党以及社会各界远未就节能减排达成共识。美国盖洛普公司近期发布的一项民调显示，82%的民主党人认为全球变暖的影响已经开始，但只有29%的共和党人持相同观点。

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