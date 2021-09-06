新华社惠灵顿9月6日电（记者卢怀谦 郭磊）新西兰总理阿德恩6日在新闻发布会上宣布，除奥克兰地区外的其他地区自7日23时59分将把新冠防疫响应级别降至二级，但本次二级响应措施比以前的二级更为严格。

新西兰疫情防控分为四个级别。四级响应时所有人居家隔离，切断所有可能的人际接触。阿德恩说，因为德尔塔毒株更具传染性，本次二级响应的措施比之前的二级更为严格。新规要求，室内活动场所不得超过50人，户外活动场所不得超过100人；在室内公共场所内必须戴口罩；博物馆、健身房等场所的顾客必须遵守保持2米社交距离的规则；在酒吧、餐厅、电影院、教堂、理发店以及其他所有需要人际密切接触的场所，必须扫描追踪二维码才能入内等。

据新西兰卫生部数据，9月6日新西兰新增社区确诊病例20例，自8月17日以来累计确诊821例，其中804例在奥克兰。全国共有40例住院患者，其中6人在重症监护病房。

奥克兰8月17日报告德尔塔变异毒株社区传播病例，新西兰全国于当天午夜进入四级防疫响应模式。目前，奥克兰仍处在最高等级的四级防疫响应下，其他地区已调降防疫响应至三级。

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