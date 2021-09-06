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外交部：希望美方做国际抗疫和溯源合作的支持者而非破坏者

2021年09月06日19:49 | 来源：新华社
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　　新华社北京9月6日电（记者王宾、潘洁）外交部发言人汪文斌6日表示，抗击疫情和推进溯源都需要各国团结合作。中方希望美方认真倾听国际社会的客观理性声音，做国际抗疫和溯源合作的支持者而不是破坏者。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，9月5日，《柳叶刀》杂志新冠委员会主席萨克斯称，全球未对新冠疫情作出恰当应对，一个原因是美国未能与中国合作找到全球性解决方案。中国在抗疫方面非常出色，世界本应从中获益更多。美应学会与中国合作，而不是将自身意志强加于中国。中方对此有何评论？

　　“我注意到相关报道。”汪文斌说，近期瑞士流行病学家阿尔特豪斯也表示，中国对疫情作出了正确反应，为世界其他地区提供了一到两个月的时间来为应对疫情做准备。

　　汪文斌表示，疫情发生以来，中方本着公开、透明、科学、合作的原则，第一时间向世卫组织报告疫情，毫无保留与各国分享防控信息和诊疗经验，为世界守住了疫情防控的关键防线，为各国争取了应对疫情的宝贵时间。中方两次接待世卫专家来华进行溯源研究，中国-世卫组织溯源联合研究报告得出了科学、权威的结论，为下阶段全球溯源的推进奠定了坚实基础。

　　汪文斌指出，抗击疫情和推进溯源都需要各国团结合作，都需要弘扬科学精神。但美方一些人一再将抗疫和溯源政治化，极力向外转嫁抗疫失败的责任。这种不负责任的行为不仅让美国民众付出了惨重代价，也成为国际抗疫和溯源合作的最大障碍。

　　“当前，新一轮疫情仍在全球肆虐。希望美方认真倾听国际社会的客观理性声音，要团结不要对抗，要尽责不要推责，要科学不要政治化，要做国际抗疫和溯源合作的支持者而不是破坏者。”汪文斌说。

(责编：白宇、赵欣悦)

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