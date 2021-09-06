人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

阿富汗塔利班说已完全控制潘杰希尔省

2021年09月06日19:08 | 来源：新华网
小字号

　　新华社喀布尔9月6日电（法里德·贝赫巴德）阿富汗塔利班6日说，经过激烈战斗，塔利班已完全控制潘杰希尔省。但是，阿富汗全国抵抗阵线对塔利班的说法予以否认。

　　塔利班发言人穆贾希德当天在社交媒体发表声明说，塔利班人员5日夜间进攻并消灭了潘杰希尔省的部分叛乱分子，其他叛乱分子逃入山谷。他说，塔利班已经攻占并完全控制了潘杰希尔省。

　　阿富汗全国抵抗阵线6日在社交媒体发文说，塔利班声称完全控制潘杰希尔省是假消息。全国抵抗阵线的武装人员正坚守在潘杰希尔山谷中的所有战略阵地并继续战斗，该组织会继续与塔利班及其同伙斗争。

　　塔利班8月15日控制首都喀布尔后，反塔利班联盟在潘杰希尔省组建阿富汗全国抵抗阵线，由前北方联盟领导人艾哈迈德·沙阿·马苏德之子艾哈迈德·马苏德和副总统阿姆鲁拉·萨利赫领导。

　　潘杰希尔位于喀布尔东北方向大约120公里处。潘杰希尔谷地易守难攻，仅靠一条狭长通道进出。阿富汗塔利班高级官员9月5日曾表示，该组织已控制潘杰希尔省除首府巴扎拉克以外的所有地区。阿富汗全国抵抗阵线对此予以否认。（参与记者：史先涛）

(责编：崔越、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部