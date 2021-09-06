新华社喀布尔9月6日电（法里德·贝赫巴德）阿富汗塔利班6日说，经过激烈战斗，塔利班已完全控制潘杰希尔省。但是，阿富汗全国抵抗阵线对塔利班的说法予以否认。

塔利班发言人穆贾希德当天在社交媒体发表声明说，塔利班人员5日夜间进攻并消灭了潘杰希尔省的部分叛乱分子，其他叛乱分子逃入山谷。他说，塔利班已经攻占并完全控制了潘杰希尔省。

阿富汗全国抵抗阵线6日在社交媒体发文说，塔利班声称完全控制潘杰希尔省是假消息。全国抵抗阵线的武装人员正坚守在潘杰希尔山谷中的所有战略阵地并继续战斗，该组织会继续与塔利班及其同伙斗争。

塔利班8月15日控制首都喀布尔后，反塔利班联盟在潘杰希尔省组建阿富汗全国抵抗阵线，由前北方联盟领导人艾哈迈德·沙阿·马苏德之子艾哈迈德·马苏德和副总统阿姆鲁拉·萨利赫领导。

潘杰希尔位于喀布尔东北方向大约120公里处。潘杰希尔谷地易守难攻，仅靠一条狭长通道进出。阿富汗塔利班高级官员9月5日曾表示，该组织已控制潘杰希尔省除首府巴扎拉克以外的所有地区。阿富汗全国抵抗阵线对此予以否认。（参与记者：史先涛）

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