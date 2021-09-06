新华网北京9月6日电 联合国驻华协调员常启德6日在新华网发表题为《全球团结一致消除贫困——贫困仍是对和平的终极威胁》的署名文章，摘编如下：

9月5日是国际慈善日，各种形式和维度的贫困仍是全球和平面临的终极威胁。根除这一威胁是实现2030年可持续发展议程的必要条件。然而，令人遗憾的是，新冠疫情给人类生命和生计造成严重损害，加上不断恶化的气候变化和冲突，我们在消除贫困方面的进展停滞不前。

亚洲开发银行数据显示，去年因新冠疫情导致亚洲新兴经济体中多达8000万人陷入极端贫困。这不仅难以接受，也不可持续。

世界各国的学者和社会政策专家都指出，贫困是一种非自然状态，如果任其加剧，就会助长基于仇恨和根植于极端主义意识形态的恶行。在世界范围内，贫困只会导致政治不稳定，以及针对妇女和女童、种族和宗教少数群体及难民的偏狭言论和暴力。

伴随新冠病毒大流行而来的是家庭暴力和性侵犯的大幅增加，针对亚裔的仇恨犯罪案件也在增多。我们正在目睹充满恐惧和厌恶的话语所能造成的破坏性后果。

但是不确定性仅持续不到一年，自从安全有效的新冠疫苗在世界各地推广使用，有些是中国研发的，我们有了应对这场全球健康危机的重要武器。

疫苗给所有人带来一线希望，也显示了全球科学界真正的领导力和决心。但在当下，我们决不能低估消除贫困的艰巨挑战。本月晚些时候，各成员国代表团将召开第76届联合国大会，届时我们都需要思考，如果贫穷是一种流行病和对和平的威胁，我们需要制定计划，扭转局面。

在过去二十个月里，人类展现了不屈不挠的精神，当人人都有一颗慈悲之心时，产生的精神合力就是最强大的。在世界各地，人们心怀大爱，用慈善行动对抗苦难。

如何消除贫困，防止滋生仇恨的民族主义、仇外心理、种族主义和性别歧视？答案就是全球团结和同情心。

首先，我们必须摒弃“疫苗民族主义”，公平分配疫苗，终结疫情，拯救生命，确保世界经济复苏。我赞赏中国有关部门最近承诺向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元以及中国企业将在10月底前向该计划捐赠1亿多剂新冠疫苗的做法。

其次，最新的联合国政府间气候变化专门委员会报告明确拉响了“全人类的红色警报”，与自然和平相处仍是21世纪的关键任务。在联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会和《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议筹备过程中，世界各国政府必须通过对生物多样性、清洁能源和粮食安全的转型投资，加快绿色复苏。

第三，在进行有意义的变革之前，必须有坚定的政治领导，代表本国公民的意愿。各国公民愈发将自己的命运视为一个相互联系的世界中、命运共同体的一部分。

第四，各国政府必须信守承诺，采取行动支持公民应对相互交织的全球性挑战。果断采取大胆和深思熟虑的公共政策，追求进步，不让任何人掉队。

第五，我们必须坚持建立新伙伴关系的议程，动员合作社、微型企业、跨国企业，以及学术、慈善、民间社会、非政府组织和慈善组织采取行动，支持各国政府消除极端贫困，实现可持续发展目标。

从中国宣布脱贫攻坚战取得全面胜利，我们看到，消除贫困确实有可能取得进展。正如习近平主席所言，“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”。

旨在实现可持续发展目标的“行动十年”计划，时不我待，我们现在还有机会改变世界，以同情对抗仇恨，以尊重对抗愤怒。但这需要我们认识到，尽管面临的现实不同，但我们对自己和子孙后代有着共同的期望，也分享着共同的命运。

今年年初，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯曾表示，我们可以从多灾之年转变为“希望之年”。尽管有悲观情绪和最近令人紧张的局势，有时令人深感低迷，但我坚信，我们仍然可以寄希望于共通的人性。

在今年国际慈善日之际，让我们为世界各地的弱势群体点燃和平与同情的火炬。

(责编：崔越、杨牧)