新华社柬埔寨上丁9月6日电 通讯：桑河二级水电站“点亮”柬埔寨村民新生活

新华社记者毛鹏飞

“如果不是这个水电站，恐怕我们还过着靠煤油灯和蓄电池照明的生活。”51岁的柬埔寨农民苏伊福对记者说，桑河二级水电站让数百户家庭受益，“点亮”了他们的新生活。

桑河二级水电站位于柬埔寨东北部上丁省西山区境内的桑河干流上，总装机容量40万千瓦，占柬埔寨全国总发电装机容量的近20%。水电站由中国华能澜沧江水电有限公司全资子公司云南澜沧江国际能源有限公司控股开发，是“一带一路”建设和柬能源建设重点项目。

由于水电站建设需要，附近的斯雷戈泰里村成了村民的新家园。这里有连通外界的新公路、整齐划一的高脚楼、入户电网等。苏伊福说，空调、冰箱、电视这些曾经用不起的电器现在走进了村民生活。

2016年，福温亨离开旧村庄的老木屋和稻田，全家搬到斯雷戈泰里村。迎接他们的是1000平方米宅基地和一栋新盖的80平方米高脚屋，政府还提供给他5公顷田地和现金补偿。“现在每年收获的腰果能挣3000美元，有了这份收入家里条件好多了。搬到新村前，靠种稻子、打鱼只能勉强糊口。”63岁的福温亨说。

柬埔寨籍华人蔡开明一直负责项目公司和移民之间的沟通。他对记者说：“中国的扶贫经验很好，给我们移民村的减贫工作带来了很大启发，我们一直在研究学习。”

移民村所在的斯雷戈泰里乡乡长福温哲温对记者说，新村有900多户、近3000人，基础设施和公共设施配置齐全。依托便利的交通和电站库区创造的有利灌溉条件，当地百姓种植了腰果、香蕉、芒果等经济作物增加收入。“之前村民大多数只有自行车，即使有摩托车也很破旧。现在村子里大多数家庭买了两三辆新摩托车，有的家庭买了小汽车。”

作为一名在桑河项目工作了8年的员工，蔡开明见证了这片土地上的人因为水电站建设摆脱了靠山吃山、靠水吃水，没有电、没有路、与外界隔绝的生活。

“水电站对我们非常重要。之前（上丁）只能从其他国家买电，很多农村地区用不上电、用不起电。桑河水电站让我们用上了柬埔寨自己发的电，我很高兴能够在这里工作，这给了我帮助家乡发展的好机会。”蔡开明说。

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