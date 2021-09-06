人民网北京9月6日电 （高歌）9月5日下午，由太和智库举办的第五届太和文明论坛经济科技分论坛在北京举行，“碳系列指数”发布会在分论坛上召开。

发布会上，太和智库研究员、上海交通大学安泰管理学院研究员、中国国际金融期货交易所特聘讲师陆培丽宣布，研究团队应用大数据和人工智能技术，结合行业、企业的生产经营和污染物排放状况，创建了实时动态的碳污协同减排指数体系，分析得出了碳系列指数——碳排放指数、碳目标指数、碳经济指数。具体而言，碳排放指数反映一段时间内城市碳排放总量的变化，碳目标指数反映碳减排目标下的碳排放期望水平。通过两者的比较，可以实时看到实际的碳排放水平与碳减排期望下的排放水平之间的差距。

目前，国际相关的碳指数研究相对缺乏，现有研究主要是通过不同行业年度和月度生产过程中的经济活动数据计算得出相应周期的碳排放数据，然后分配到日排放，时间分辨率通常只能到月。本研究时间分辨率可以精确到日甚至小时。此外，指数还可以体现同根同源的污染物的实时排放特征，更为精准地展示碳污协同效应。

据悉，陆培丽提出的碳系列指数既可以为制定本辖区的碳污协同减排方案提供实时科学依据，又可以指导相应企业进行合理的碳减排和交易，还可以为公众绿色低碳生活方式提供向导。

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