【乌拉圭】费尔南多·卢格里斯

一段时间以来，新冠疫情一直是人们关注的焦点。因此，为全人类、特别是弱势群体寻找化解疫情危机的解决方案是我们的当务之急。

乌拉圭对世界卫生组织和联合国系统在协调全球应对新冠疫情方面的作用表示支持，国际组织在协调和指导全球抗疫方面发挥着重要作用。我们应该在此背景下针对当前情况寻找最佳解决方案，并在中长期内协调管理新冠疫情的影响。因此，乌拉圭坚持响应全球公平获取卫生技术、药物和疫苗的呼吁。

在应对此次疫情时，乌拉圭侧重于跨领域（卫生、经济和社会）开展工作，由国家政府名誉科学咨询小组监督，并由本国公民自愿执行。同时，来自中国的疫苗发挥了积极作用，使我们能够恢复工作、教育和文化活动，并很快开放边境。

此次疫情表明，面对瞬息万变的全球性挑战，保持国际合作十分重要，推动各国、特别是发展中国家实现可持续发展具有重要意义。我们必须站在世界形势的高度，超越当前的危机进行思考。因此，为实现社会的可持续和包容性发展，巩固多边机制十分必要。我们应当将这次疫情大流行视为强调国际合作和多边主义基本价值观的机会，为保护和促进人权、特别是健康权而进行的全球努力，应当成为在疫情后建设真正的国际和平与团结文化的关键支柱。后疫情时代，世界应当再次聚焦全球经济一体化和自由贸易，以联合和协调的方式应对全球挑战。

（作者系乌拉圭驻华大使及拉丁美洲和加勒比国家集团驻京使团长）

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