新华社加德满都9月6日电（记者易爱军 周盛平）因担心新冠疫情影响，尼泊尔商家今年提早从中国订货，为供应尼10月节庆做准备。

10月，尼泊尔人将庆祝年度重要节日德赛节和排灯节。节日期间，服装、鞋类和电子产品需求巨大，而中国是这些商品的主要来源。

经营中国鞋类的尼泊尔商人纳扬·巴哈杜尔·潘迪特·切特里提早下单，目前已收到一半进货，余货预计将在一周内送达。他接受新华社记者采访时说，以往为德赛节备货只需提前一两周，因担心疫情之下供应链再次受阻以及尼中陆路口岸通关受限，他和其他商家今年不得不更早进口所需货物。

尼泊尔全国经商者联合会会长、尼泊尔一家制鞋厂厂主纳雷什·卡图瓦尔今年也早早通过陆路口岸从中国进口了大部分原材料。他说，其他不少商家也提前了下单时间。

尼泊尔目前处于雨季，强降雨引发的泥石流和洪水很可能冲毁连通首都加德满都和尼中陆路口岸的公路。这也是促使商家提前订货的原因之一。

因担心供应中断，一些尼泊尔商家甚至开始从中国进口冬季货物。尼泊尔跨喜马拉雅边贸协会会长阿肖克·库马尔·什雷斯塔对记者说：“不少商家已收到适合冬季的毛衣和夹克衫。”

中国是尼泊尔第二大贸易伙伴。

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