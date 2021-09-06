新华社波哥大9月5日电（记者高春雨）哥伦比亚国家卫生研究院院长奥斯皮纳5日表示，基因测序结果显示，今年1月至6月，在哥伦比亚报告的新冠病毒感染病例当中，有53%感染了变异新冠病毒缪毒株。

变异新冠病毒B.1.621于今年1月在哥伦比亚首次被确认。世界卫生组织将它命名为缪毒株，并于近日将其列为“需要留意”的变异毒株，其影响级别低于德尔塔毒株所属的“需要关注”的变异毒株。初步数据显示，缪毒株与贝塔毒株相似，会削弱抗体效力。

奥斯皮纳对当地媒体说，德尔塔毒株传播速度快，对哥伦比亚是“真正威胁”。相关部门正分析该国8月报告的新冠确诊病例，以确定德尔塔毒株感染比例，“毫无疑问这一数字正在上涨”。

哥伦比亚是拉美第四大经济体，其5100万人口规模居拉美第三。截至5日，哥累计报告新冠确诊病例4918649例，累计死亡125278例，现存确诊28396例。截至4日，该国共计完成超过3609万剂新冠疫苗接种。

哥伦比亚卫生和社会保障部日前表示，尽管近期哥伦比亚新冠感染率处于低水平，但该国可能于10月下旬迎来第四波新冠疫情。然而随着哥伦比亚的新冠疫苗接种范围不断扩大，第四波疫情峰值的持续时间、阶段性死亡人数等指标可能好于该国第三波新冠疫情高峰期。哥卫生和社会保障部呼吁民众继续遵守防疫规定，积极接种新冠疫苗。

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