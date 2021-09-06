新华社华盛顿9月5日电美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇5日表示，美国监管机构可能在9月20日前批准辉瑞新冠疫苗加强针，而莫德纳新冠疫苗加强针或许会延迟获批。

美国总统拜登8月18日宣布，美国计划从9月20日起向公众提供新冠疫苗加强针，以应对全美新冠疫情反弹。福奇5日在美国哥伦比亚广播公司《面向全国》电视节目中被问到上述目标时，回答说“从某些方面来说”这一疫苗加强针计划维持不变。

福奇表示，辉瑞公司已向美国食品和药物管理局提交新冠疫苗加强针审批所需数据，并很可能“赶上截止日期”，但莫德纳公司尚未完成这一流程。福奇说，如果美国开展加强针接种的话，他希望这两种疫苗都能获批。但如果莫德纳公司不能在9月20日前完成提交相关数据这一流程的话，那么莫德纳疫苗加强针就会延迟获批。

据莫德纳公司近日发布的一项声明，该公司已经启动向美药管局提交疫苗加强针审批所需数据的流程。

针对新冠疫苗加强针的免疫效力和是否所有人都应打疫苗加强针等问题，福奇5日表示，辉瑞和莫德纳新冠疫苗加强针应该是安全的，但美药管局和其他相关监管机构将审查有关数据，以确保安全。

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