人民网北京9月6日电 （记者李琰）9月5日是国际慈善日，旨在纪念一生致力于消除贫困的特里萨修女。她因对公益慈善事业作出伟大贡献而获得诺贝尔和平奖。当日，联合国驻华协调员常启德撰写署名文章，表示“贫困仍是对和平的最大威胁，全球应团结一致努力消除贫困”。

常启德说，今天，各种形式的贫困仍是全球和平所面临的最大威胁，也是实现联合国2030年可持续发展议程必须消除的挑战。然而，由于突如其来的新冠肺炎疫情对世界造成严重危害，加之气候变化和地区冲突不断恶化，世界在消除贫困方面的进展停滞不前。

常启德引用多国学者的观点指出，贫困是一种非自然状态，在世界各地，贫困只会导致政治不稳定，引起针对妇女、女童、难民、不同种族和宗教少数群体的偏狭言论甚至暴力。

“伴随疫情大流行而来的是家庭暴力频发，针对亚裔的仇恨犯罪案件也在增多。呈现在我们眼前的是，恐惧和憎恶言论可能造成极恶劣影响和破坏性后果。”

常启德表示，新冠疫苗是人类应对这场全球卫生危机的重要武器。疫苗为所有人带来一线希望，并展现了全球科学界的真正领导力和决心。

有何良方可以消除贫困，防止充满敌意的民族主义、仇外心理、种族主义和性别歧视日益猖獗？在常启德看来，答案就是全球团结起来并展现同情心。

常启德表示，世界各国应该在以下五个方面有所作为，共同应对挑战，推动世界发展。

首先，“我们必须摒弃疫苗民族主义，采取行动公平分配疫苗，终结疫情，拯救生命并确保全球经济复苏”。常启德指出，绝大多数的新冠疫苗仅在高收入和中高收入国家接种，这加速了更具感染性的新变异毒株出现的可能。他高度评价中国积极参与“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）并以实际行动支持疫苗的公平获取，为全球抗疫合作作出重要贡献。

其次，联合国政府间气候变化专门委员会发布的最新报告，明确拉响“全人类的红色警报”，与自然和平相处仍是21世纪的关键任务。在联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议和《联合国气候变化框架公约》缔约方大会第二十六次会议召开之前，世界各国政府必须通过在生物多样性、清洁能源和粮食安全方面进行绿色转型投资来加快复苏。

第三，取得有意义变革的先决条件是代表各国公民意志的、坚定的政治领导力。各国公民应愈发将自己的命运视为相互联系、命运与共的世界的一部分。

第四，各国政府必须信守承诺，用行动支持其公民应对相互交织的全球挑战，并果断采取行动。通过敢作敢为、深思熟虑的公共政策谋求进步，不让任何人掉队。

第五，我们必须积极构建新伙伴关系，动员合作社、微型企业和跨国公司等各类商业力量，以及学术组织、公益组织、民间社会、非政府组织和慈善组织采取行动，以支持各国政府消除极端贫困并实现可持续发展目标。

常启德强调，中国消除极端贫困的成功实践，为世界解决贫困问题积累了重要经验。“让我们看到了进步是确实可能的”。

常启德表示，旨在实现可持续发展目标的“行动十年”进入关键阶段，我们还有机会改变世界：以同情心对抗仇恨，以尊重对抗愤怒。但我们需要认识到，尽管面临的现状不同，但我们对自己和子孙后代有着共同期望，也分享着共同的命运。

文章最后提到，联合国秘书长古特雷斯在今年年初曾表示：“我们可以从多灾之年转向‘可能之年’——充满可能性和希望的一年。”

“尽管悲观情绪和最近令人紧张的局势有时令人深感低迷，但我坚信，我们仍然可以寄希望于共通的人性，点燃和平的火炬，传递对世界各地弱势群体的同情。”常启德如是说。

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