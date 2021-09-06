人民网北京9月6日电 （张悦、施维）9月3日，作为向北京外国语大学80周年华诞献礼的重要活动，北外区域与全球治理高等研究院联合国家语言能力研究中心、国际商学院、国际教育学院、高级翻译学院、外语教学与研究出版社共同举办《指数全球2021》新书及系列指数发布会。

北京外国语大学校长、区域与全球治理高等研究院院长杨丹教授在发布会上指出，今天的中国需要平视世界，平视世界需要新的认知体系，而指数就是可供选择的视角。鉴于我们对世界的许多认知还不够综合，不够量化、简化，因此尤其需要基于科学方法，通过构建新的指数来重新认识世界。

北京外国语大学校长、区域与全球治理高等研究院院长杨丹教授。北京外国语大学供图

他表示，《指数全球2021》是北外师生“建指数看世界”的初期成果，所发布的8个指数从定义、测量维度到指标体系均属首创。“这些指数为我们提供了更多的知识‘望远镜’，助力我们更加精确地刻画和认识世界。北外希望以此开创出一条外国语言文学专业领域和通用社会科学研究手段相结合，以应用计量人文社会科学研究为特色的融合性学科发展道路。通过指数的存量整合，增量创造，探索观察世界，分析问题，形成理性的世界认知和独特的话语体系。为中国参与全球治理贡献北外力量。”

新书揭幕仪式。北京外国语大学供图

在当天的发布会上，有关项目负责人重点介绍了“会计信息形式质量指数”和“全球化晴雨指数”。杨丹教授和外语教学与研究出版社社长王芳共同为新书揭幕并向与会嘉宾赠送了《指数全球2021》新书。

据了解，《指数全球2021》系杨丹教授领衔的“建指数看全球”项目的初期成果。除3日发布的“会计信息形式质量指数”和“全球化晴雨指数”以外，本项目涵盖的“国家翻译能力指数”、“中国大学翻译能力指数”已于今年5月发布；“全球国际组织影响力指数”“国家语言能力指数”“全球智能创新指数”和“中国大学全球影响指数”已在9月1日和2日举行的系列发布会上予以发布。

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