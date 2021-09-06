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日本多地忙建临时新冠治疗点

2021年09月06日09:04 | 来源：新华网
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日本眼下处于第五波新冠疫情高峰，各地医院病床严重短缺。日本共同社4日发布的一项调查显示，25个地方政府已经或正在考虑设立包括氧气站在内的临时治疗点，以缓解医疗系统压力。

共同社8月26日至9月2日开展调查，涉及日本47个都道府县政府和20个人口超过50万的主要城市政府。依据这项调查，将近96%的调查对象面临医务人员不足等困难。

7月以来，日本进入第五波新冠疫情高峰，特别是东京奥运会期间感染人数急剧上升。因医院无法收治所有感染者，大量中轻症患者被迫“居家疗养”。共同社报道，这一群体数量超过13万。

日本厚生劳动省8月下旬要求地方政府设立临时机构，治疗无法住院的新冠患者。依据共同社调查，25个已设立或考虑设立临时治疗点的地方政府中，有的侧重于治疗重症患者，比如福井县将一处体育馆改造成临时医院，爱媛县着手租下酒店接诊新冠患者；有的则着眼于设立氧气站和等候住院机构，如东京都政府8月下旬在市中心开设首家氧气站，为呼吸困难的居家患者提供氧气。这家氧气站设有130个床位，24小时开放，常驻3名医生和25名护士。患者可在氧气站住一至两天，症状减轻后回家，若加重则可考虑入院治疗。（乔颖）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、燕勐)

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