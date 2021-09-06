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质检方法敲不定　波音梦想客机难交付

2021年09月06日09:04 | 来源：新华网
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美国媒体4日报道，由于美国飞机制造商波音公司与安全监管机构就客机质量检查方法存在分歧，波音787型梦想客机要恢复交付至少得等到10月底。这一机型客机自5月起暂停交付。

据《华尔街日报》报道，波音方面8月2日与美国联邦航空局官员会面，想就新的质检方式征得后者批准。波音希望把从机头至机尾拆卸的质检方式改为有针对性地检查，从而加速客机交付，但未能就这一质检方法与联邦航空局达成一致。

“联邦航空局继续与波音公司接洽，公司眼下致力于证明其提出的针对部分未交付787型飞机的检测方法可靠，”法新社以联邦航空局的一份声明为消息源报道，“在我们的安全专家感到满意之前，联邦航空局不会签署检查报告。”

波音公司表示将继续努力恢复交付。这家企业在一份声明中说：“虽然这项工作对我们的运营有短期影响，但这是正确的行动方针，我们将继续花费必要时间来确保达到最高标准。”

波音公司2020年11月至2021年3月暂停交付787型梦想客机，原因涉及制造缺陷问题；今年5月这款客机再度暂停交付，原因是与联邦航空局无法就检查飞机方法达成一致。

联邦航空局7月12日确认，一些未交付的787型梦想客机机头附近存在新的质量问题，改造之后才可以恢复交货。波音公司次日证实，在最新检查中发现客机存在问题，需要返工，因此暂时下调这款客机的产量。

波音787型梦想客机2011年年底投入商业航线运营，以燃油消耗低著称，首次实现中型客机执飞长程航线，但此后多次出现故障。2013年上半年，由于两架日本全日空航空公司的787型客机在两周内接连出现锂电池过热问题，全球所有这款客机一度停飞。

另外，作为波音曾经的主力畅销机型，737 MAX因设计缺陷在2018年和2019年接连引发两起空难，造成346人丧生，继而遭全球停飞20个月。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、燕勐)

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