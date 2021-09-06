阿富汗塔利班4日与反塔利班武装交战，以争夺其唯一未控制的省份潘杰希尔。双方各自宣称占上风，“最后一省”归属引人关注。

塔利班发言人比拉勒·卡里米在社交媒体推特上说，塔利班已经控制潘杰希尔7个地区中的4个，“塔利班人员正在向（潘杰希尔省）中心挺进”。

潘杰希尔位于阿富汗首都喀布尔东北方向大约120公里处。潘杰希尔谷地易守难攻，高山屏障下，仅靠一条狭长通道进入。塔利班1996年至2001年掌权期间，一直未能控制这一地区。

塔利班8月15日控制喀布尔后，反塔利班联盟在潘杰希尔组建阿富汗全国抵抗阵线，由前北方联盟领导人艾哈迈德·沙阿·马苏德之子艾哈迈德·马苏德和副总统阿姆鲁拉·萨利赫领导。

按抵抗阵线发言人法希姆·达什提的说法，双方正在“激战”，数千名塔利班人员在哈瓦克山口遭包围，在达什特雷瓦克地区，塔利班丢弃车辆和装备。

抵抗阵线领导人之一艾哈迈德·马苏德4日在社交媒体脸书上说，潘杰希尔“继续顽强抵抗”。

在路透社看来，尽管潘杰希尔交战双方各自宣称在战场占上风，但都没能就最新战况给出令人信服的证据。这家媒体以一个意大利医疗援助组织为消息源报道，塔利班人员3日晚向潘杰希尔谷地挺进，抵达这个医疗组织设在阿纳拜村的医疗中心，少量伤员在那里接受救治。

美军参谋长联席会议主席马克·米利在位于德国的拉姆施泰因空军基地接受福克斯新闻频道记者采访时说：“我的军事评估是，现在的局面可能发展成内战。我不知道塔利班能否巩固权力、建立统治。”

按米利的说法，如果塔利班做不到，将在今后三年内导致“基地”组织重组或极端组织“伊斯兰国”和其他恐怖组织抬头。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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