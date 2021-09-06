人民网曼谷9月6日电 （记者孙广勇）泰国疫情严重，政府和民间组织都不遗余力地为抗击疫情做出努力。2021年7月20日，泰国陆军司令部发起“把爱心传递到千万家”慈善救助活动。泰中工商业联合总会与泰国陆军第5电视台共同主办此次慈善捐助活动，泰中工商业联合总会执行主席林伟积极联络各华人企业社团，为本次活动出钱出力，奉献爱心。

本次捐助活动周期长，所到地方多，所需救援物资量大。截至8月31日，“把爱心传递到千万家”慈善救助活动已向泰国曼谷32个区；大城府、北榄府受疫情影响的社区；以及方舱医院捐赠总价值800万泰铢的抗疫物资，帮助受疫情影响的民众达30000多人次。

泰国陆军第5台电视台台长兰实·吉迪央萨中将表示，感谢本次捐赠的各单位，感谢各位华人朋友。同时呼吁有能力的爱心人士伸出援助之手，为社会做贡献。

泰中工商业联合总会执行主席林伟表示，自去年新冠疫情肆虐全球，给各国人民造成巨大打击。从去年开始，泰中工商业联合总会就积极组织参与捐款捐物的慈善活动。中国捐赠疫苗，捐赠抗疫物资，帮助泰国抗疫。充分体现了国与国之间情比金坚的深厚友谊，两国民众民间的交流活动也在同步进行。“作为在泰经商多年的华人，我们已经深深融入这片土地。‘泰中一家亲、携手抗疫情’，我们将继续为泰国抗击疫情做出贡献。”

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