安东尼奥·塞里福·恩巴洛

今年5月26日至29日，我与30多位非洲国家驻华大使和外交官参访中国新疆。我们参观了关于新疆的反恐和去极端化斗争主题展，在乌鲁木齐走访了清真寺，在阿克苏参观了植树博物馆，在喀什参观了工厂和村庄。此外，我们与新疆人民就当地宗教活动的开展以及不同民族人民的交流和融合等话题进行了深入交流。

参与这次访问的所有成员高度赞扬中国政府在打击恐怖主义方面的努力。新疆的首要问题在于反恐，而不是充斥着西方媒体报道的所谓人权、民族、和宗教权利问题。

新疆曾深受暴力恐怖事件的困扰，给当地造成了巨大损失。这些事件的幕后始作俑者，是宗教极端主义、种族分离主义和恐怖主义。恐怖分子在当地传播恐怖主义视频等，意图分裂中国。在这种情况下，我想试问：世界上哪个主权国家会对国内骚乱视而不见？

新疆当地设立职业技能教育培训机构，让居民有机会接受良好的教育和专业培训，开始新的生活。类似做法在一些西方国家也被广泛采用，符合国际通行准则。

过去4年多，新疆未再发生一起暴恐事件，这使得当地取得令人瞩目的经济发展，从而与中国其他地区一道摆脱了极端贫困。

近年来，新疆棉花生产的机械化水平迅速提高，耕地、播种、管理和收割等农业生产的各个环节都在朝着更高效、自动化和智能化的方向发展。

当地商业服务的发展促进了机械设备的普及。此外，政府对农业机械采购提供的补贴，也大大减轻了农户负担。所有这些因素都促进了新疆棉花的规模化机械生产。美西方一些国家对新疆地区棉花生产过程中所谓“存在强迫劳动”的无端指责，完全没有任何事实依据。

数据显示，2014年至2019年，新疆地区生产总值由9195.9亿元增长到13597.1亿元，年均增长7.2%，居民人均可支配收入年均增长9.1%。新疆地区在经济社会发展以及民生改善方面成果显著。

今年是中国共产党成立100周年，我想借此机会，祝贺中国共产党为提高中国人民福祉所作出的重要贡献以及取得的巨大成就，也祝愿中国共产党把中国建成一个在各个方面都领先的国家。

（作者为几内亚比绍驻华大使）

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