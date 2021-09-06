新华社华盛顿9月5日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国佛罗里达州中部莱克兰市5日凌晨发生枪击事件，造成4人死亡、1人受伤，嫌疑人被警方逮捕。

据莱克兰市所属波克县警方通报，当地时间4日19时30分许，警方接到莱克兰市一名居民报警，有人驾车至其住所外并打电话向其女儿发出威胁。警方到场后未发现嫌疑人及车辆。

约9小时后，警方在距报警地点约3公里处一居民区听到枪声并与嫌疑人遭遇，双方发生枪战，嫌疑人在身中一枪后投降并被逮捕，没有执法人员受伤。

警方随后在事发居民区的两栋房屋内发现一男两女和一名婴儿的遗体，以及一名身中数枪的11岁女孩。目前，伤者已被送往医院。

警方在社交媒体上发布的图片显示，警方出动装甲车应对枪击事件，案发现场房屋窗户被子弹击碎，墙体布满弹痕。警方认为，嫌疑人对与警方的枪战有备而来，但其动机不明。

当天晚些时候，警方确认嫌疑人为33岁的美国退伍军人布赖恩·赖利，他曾参加阿富汗和伊拉克战争。

波克县人口约72万，莱克兰市是该县最大城市。据当地媒体报道，5日的枪击事件是波克县历史上最严重的枪击事件之一。

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