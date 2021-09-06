本报记者 俞懿春

9月3日下午，爱尔兰专场推介活动在北京国家会议中心举行。这是爱尔兰首次作为主宾国在中国国际服务贸易交易会（服贸会）上精彩亮相。

“爱尔兰是本届服贸会主宾国，对此我感到非常自豪。”爱尔兰驻华大使安黛文接受本报记者采访时表示，农业食品、医疗技术、高等教育、文化以及旅游等，都是爱尔兰的优势领域。“希望利用服贸会宝贵契机，让参观者多维度、全方位了解爱尔兰的魅力。”安黛文今年1月出任爱尔兰驻华大使，第一次参加服贸会的她十分兴奋。

作为服务贸易强国的爱尔兰，一直将出口作为经济发展引擎。近年来，中爱服务贸易增长势头强劲。2020年，爱尔兰对华服务贸易总额达202.7亿美元，同比增长28.4%。“我和我的同事们一致认为，服贸会对促进爱中服务贸易合作与发展发挥了重要作用。”

“服贸会的举办凸显了服务贸易在中国和全球经济中的重要地位，彰显了中国持续扩大开放的决心。”在安黛文看来，服贸会为增进中国民众对爱尔兰相关产业和产品的了解提供了重要平台，也有助于提高爱尔兰公司对中国服贸市场机遇的认识。据了解，本届服贸会共吸引了12家爱尔兰企业和机构参展。

“爱尔兰在医疗科技、生物制药、银行和金融服务等领域的发展具有优势。爱中两国企业在这些领域开展了深度合作。”安黛文十分看好两国在金融服务贸易领域的合作前景。她认为，爱中两国的高等教育合作也极具潜力。“电子机械工程、能源和清洁技术、多媒体和生物制药等是爱尔兰的优势学科，很好地契合了中国当前发展需求。”包括都柏林大学在内，爱尔兰共有5所大学和学院参展本届服贸会。

本届服贸会主题为“数字开启未来，服务促进发展”。在安黛文看来，该主题准确概括了全球服务贸易领域的最新动态。“爱中两国都注重科技领域的研发投入，致力于推动数字经济发展，双方可以在该领域进一步深化合作。”她举例说，中国电子商务发展走在世界前列，爱尔兰可以在这方面多同中国交流。

“爱中两国建立了良好的贸易关系，民间交往日益频繁。我相信，未来爱中合作将迎来更大发展。”安黛文说。

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