本报记者 李 强

在2021年中国国际服务贸易交易会（服贸会）上，德国联邦外贸与投资署携手巴伐利亚州、柏林、不来梅州、汉堡、北威州、莱法州和图林根州等7个联邦州的经济促进机构，首次设立了德国国家展团。

德国联邦外贸与投资署驻华代表丹尼斯·维尔肯斯表示，服贸会是中国对外开放的三大展会平台之一，发挥着突出作用。新的数字化商业模式，为企业在未来众多经济领域提供了广泛机遇，“中国拥有许多世界级公司，其中许多都参加了服贸会。服贸会是建立直接联系的好机会。我们希望借助服贸会，为德国及各联邦州高科技集群提供对接服务。”

“中国市场对德国企业相当重要。”维尔肯斯说，德国联邦外贸与投资署统计，目前在中国设有分支机构的德国企业有5000多家，德国对华直接投资达890亿欧元。同时，中国企业在全球范围内也愈加活跃，超过5400家中国企业在德投资，就业人数超过10万人。

服贸会是全球唯一涵盖服务贸易十二大领域的综合型服务贸易交易会，不仅成为中国服务业“引进来”“走出去”的重要渠道，也成为国际服贸洽谈交易平台、国际服贸政策研讨发布窗口、各国服务贸易企业交流合作的重要桥梁。维尔肯斯强调，德国初创企业和12个德国数字化中心，对与中国建立联系充满兴趣，这一具有增长前景的领域也是德国国家展团在本届服贸会的展示重点。德国7个参展联邦州展示了各自地区特色，特别是在数字化和创新发展领域的亮点和优势，包括中国公司与德国的广泛合作。

德国联邦外贸与投资署还在服贸会期间举办主题为“德国的未来：数字化”的专题论坛，邀请德中政府、企业界人士，共同探讨德国数字化的多样性发展以及该领域投资合作机遇，分享中国企业投资德国的成功故事。

“数字化为德中合作创造机遇。2020年，中国对德绿地投资和扩建项目数量增长10%。特别是对于在数字自动化领域有解决方案的公司来说，德国有很好的机会。”维尔肯斯表示，德国是中国企业在欧洲非常受欢迎的投资目的地，“我们想利用这个机会向中国企业推介德国，帮助更多希望在德国发展的中国公司进行对接”。

（本报柏林9月5日电）

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