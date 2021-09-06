本报记者 李晓骁

“中国民众在衣食住行、教育、医疗等方面的获得感、幸福感不断增强，彰显中国特色社会主义制度优越性。”智利共产党主席吉列尔莫·泰列尔日前接受本报记者采访时表示，中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，在国家治理和经济社会发展方面取得辉煌成就，并为世界和平发展和人类文明进步作出巨大贡献。

泰列尔清晰记得多年前访华时的场景。从大型工厂到普通社区、从科研机构到大学校园，他充分感受到中国蓬勃发展的活力。“我所看见的是一个快速发展的中国，日新月异的变化随处可见。”“在北京参观一个社区时，居委会的管理模式给我留下深刻印象。在这个基层组织里，中共党员起到带头作用，为民众排忧解难，得到大家信任和支持。”泰列尔还发现，中国的智慧化社区建设方兴未艾，用科技提高管理效能，为居民生活提供了更多便利和舒适。

“中国经济腾飞、国力增强、人民生活水平日益提高，关键在于中国共产党带领中国人民走出一条具有中国特色的发展道路。”泰列尔认为，中国共产党坚持问计于民，汲取人民的智慧，推动国家建设，实现了一个又一个宏伟目标。“中国立足本国国情，通过改革开放，促进了生产力发展，同时正确处理改革、发展和稳定的关系，创造了发展奇迹。中国经验为其他国家解决发展中的难题提供了新视野和新思路。”

新冠肺炎疫情突如其来，在中国共产党坚强领导下，中国人民同心协力、团结一致，迅速控制住疫情，并率先实现经济复苏。为什么中国这样一个人口大国能在短时间内控制住疫情？为什么中国能历史性地解决绝对贫困问题？在泰列尔看来，人民至上是这些问题的最好答案。不论是面对疫情挑战，还是消除绝对贫困，中国共产党始终将人民利益放在首位。“中国共产党始终和人民心连心、一切为了人民，这是中国共产党历经百年洗礼、始终阔步向前的动力源泉”。

泰列尔认真研读了《习近平谈治国理政》等著作，对有关中国特色大国外交的论述感触颇深。“中国追求的不仅是自身发展，也着眼于推动人类文明进步。”他认为，中国提出人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议等，将自身发展创造的机遇分享给世界，努力促进各国共同发展，充分体现了中国“天下为公”的大国责任和使命担当。

基建项目是中国与拉美国家在共建“一带一路”框架下合作的重要组成部分。“中国技术、经验与投资有助于帮助包括智利在内的拉美国家改善基础设施环境，更好地实现拉美地区互联互通。”泰列尔说，智中交往、拉中交往一贯秉持平等相待、互利共赢的理念，很多合作项目广泛惠及当地民众生活，促进地区发展繁荣。“毫无疑问，中国为推动国际合作、共建美好世界作出了重要贡献，也必将继续发挥引领作用。”

泰列尔表示，智利共产党与中国共产党在思想理念上有很多共同点。今年是中国共产党成立100周年。中国共产党向世界展示了百年大党的光辉历程，彰显共产主义政党的积极形象和强大生命力。“中国共产党的治国理政成就和经验，对世界共产主义事业产生深远影响，也必将推动其向前发展”。他强调，智利共产党愿增进同中国共产党的彼此了解，深化两党两国友好合作。

志合者，不以山海为远。泰列尔说，智中两国建交51年来，智利发展对华关系始终走在地区前列，其中人文交流发挥了积极作用。“在访华期间，我与中国大学生广泛交流，从他们身上，我看到中国未来更加美好的希望。期待智中两国年轻人开展更多交流对话，为深化智中全面战略伙伴关系、传承两国友谊作出新贡献。”

（本报里约热内卢电）

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