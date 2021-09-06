2016年8月，福建、江西、贵州被列为首批国家生态文明试验区；2019年5月，海南正式开展国家生态文明试验区建设。自启动建设以来，国家生态文明试验区在一些生态文明建设重大领域先行先试、大胆创新，通过改革试验和实践探索，形成一批可复制、可推广的重大制度成果。接受本报记者采访的外国专家学者、国际组织代表等纷纷表示，中国生态文明试验区建设坚持生态优先、绿色发展，探索出协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护的发展方式，不仅有力推动建设人与自然和谐共生的现代化，也为全球生态治理和可持续发展提供重要借鉴、作出重要贡献。

“中国在生态治理中做到环境保护和经济增长的平衡，充分证明环境保护与经济发展可以实现协调统一，并且造福人民。”西班牙生态领域专家卢卡斯·罗德里格斯认为，建设国家生态文明试验区等举措，是中国坚持用生态文明理念指导发展、以政策行动保护生态、以务实担当促进全球可持续发展的有力体现，为推动构建人与自然生命共同体作出了积极贡献。

“我对中国发展绿色经济非常关注。近年来，我前往贵州等地采访，发现绿水青山就是金山银山的理念已深入人心，成为许多地方经济绿色转型的指导理念。”比利时财经杂志《走进比利时》总编辑弗朗索瓦·曼森说，通过推进国家生态文明试验区建设，中国探索出人与自然和谐共生的“绿色之路”，中国经济发展将更具活力、质量更高、前景更加广阔。

“中国将生态文明建设作为国家发展重要目标，我们期待看到更多国家作出这样的努力，这有助于实现人与自然平衡发展。”联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生说，“绿水青山就是金山银山”深刻阐释了人与自然和谐共生理念。建设国家生态文明试验区等推进绿色发展的中国实践，不仅为全球应对气候变化作出了重要贡献，也为各国提供了绿色、可持续发展的宝贵经验。

“中国生态文明试验区建设取得了巨大的生态、经济和社会效益，在推动绿色低碳发展、持续改善环境质量、提升生态系统稳定性等方面做出了生动实践。”泰国中华总商会副主席奔勇表示，“中国生态文明建设理念正成为泰国等广大发展中国家发展绿色经济的范例。中国广泛参与环保领域国际合作，积极帮助和支持其他发展中国家，使绿色发展经验与成果惠及越来越多国家，受到了广泛认可和赞赏。”

“作为中国在生态文明领域进行的创新探索，国家生态文明试验区建设的成果有目共睹，对于各国改善生态环境具有深刻启示意义。”日本环境卫生中心理事长南川秀树表示，中国用实际行动描绘出生态文明的美好图景，日中两国在环保领域开展了富有成效的合作，希望未来双方在污染防治、应对全球气候变化等方面深化技术和信息交流共享，携手为共建清洁美丽世界贡献力量。

“中国致力于走可持续发展道路，在生态保护方面力度很大、举措务实，在全球生态文明建设中发挥着日益重要的作用。”美国国家人文科学院院士小约翰·柯布认为，从国家生态文明试验区建设等方面取得的成就可见，中国加强生态治理的决心不仅体现在承诺上，更体现在行动上，为节能减排和保护环境做出了实实在在的努力，向世界展示了改善生态、应对气候变化的大国担当。

“国家生态文明试验区建设有力推动了中国生态文明制度体系的不断完善，生态治理能力现代化水平持续提高。”巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万表示，作为最大的发展中国家，中国将生态文明建设纳入国家发展总体布局，融入经济社会发展各方面和全过程，在世界上起到了表率作用。通过开展共建“一带一路”框架下众多对外合作与投资项目，中国的绿色理念和实践经验也促进了更多国家和地区的可持续发展，不断为构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系注入正能量。

（本报北京、马德里、布鲁塞尔、曼谷、东京、伊斯兰堡9月5日电 记者肖新新、姜波、任彦、孙广勇、刘军国、岳林炜、程是颉）

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