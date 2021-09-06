新华社德黑兰9月5日电（记者高文成 王守宝）伊朗总统莱希5日表示，伊朗欢迎与法国发展关系，特别是在经贸领域。

据伊朗总统官网消息，莱希当天与法国总统马克龙通电话时说，伊朗欢迎与法国发展关系，准备从法国开始与欧洲进行全面合作。伊朗和法国的政治独立是两国建立平衡、强大和稳定关系的宝贵资源。

马克龙在电话中表示，法伊两国需要重新审视并发展和深化双边关系，在政治、经济、文化和地区合作等领域建立新关系。

莱希在谈到伊朗核问题时说，伊朗支持“有益”的伊核谈判，谈判的方案和结果都应该旨在解除对伊朗的制裁，“为了谈判而谈判是没有用的”。

马克龙表示，希望尽快恢复有伊朗参与的维也纳会谈。

关于阿富汗问题，莱希表示，北约和美国对阿富汗的军事干预政策已经失败。在当前形势下，各方需要帮助阿富汗组建一个全面的政府，实现阿富汗所有团体的合作，让阿富汗人民决定自己的命运。

马克龙说，阿富汗未来的政府必须是该国人民意志的结果，塔利班需要注重人权和国际义务等问题。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在奥地利首都维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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