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“东瀛惨案”98周年中国受害者悼念活动在日本举行

2021年09月05日22:35 | 来源：新华网
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　　新华社东京9月5日电（记者郭丹 邓敏）5日，一场追悼集会在日本东京举行。与会人士悼念98年前“东瀛惨案”中遇害的700多名中国劳工和留学生，并要求日本政府正视历史并进行道歉和赔偿。

　　受新冠疫情影响，遇难中国劳工遗属代表今年未能来到现场，他们发来了视频悼词追悼逝去的亲人。追悼会上，旅日侨胞林伯耀发表演讲，为大家详细讲述了那段黑暗的历史。

　　追悼会后，集会民众还前往东京都江东区逆井桥，为在“东瀛惨案”中遭日军秘密杀害的旅日华工领袖王希天举行了追悼会。王希天1896年生于吉林长春。1922年，他组织成立留日中华劳动同胞共济会并担任委员长，专门从事华工救济工作，与日本政府抗争。大地震发生后，王希天因华工救济工作及查明“东瀛惨案”真相被日本军方借机杀害，遇害时年仅27岁。

　　1923年9月1日，日本东京一带发生7.9级地震，史称“关东大地震”，地震造成超过14万人死伤。当时，日本军国主义暴徒趁混乱之际煽动排外情绪，制造借口对旅日中国、朝鲜劳工肆意屠杀，有700多名中国劳工、留学生及6000多名朝鲜劳工被害，史称“东瀛惨案”。

　　1924年，日本当局曾出台赔偿方案，但至今仍未能兑现，关东大地震时日本对中国人进行屠杀的事实也被历届日本政府掩盖。

(责编：岳弘彬、郝江震)

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