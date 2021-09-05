新华社大马士革9月5日电 专访：新疆发展事实不容否认——访叙利亚政治问题专家优素福

新华社记者汪健 郑一晗

叙利亚政治问题专家加桑·优素福日前接受新华社记者采访时表示，近年来，新疆经济、社会等领域取得显著发展成就，这一事实不容否认，美国出于政治目的操弄新疆问题，是对中国内政的粗暴干涉。

优素福表示，他曾到访新疆，亲身感受到新疆经济持续发展，各族人民平等相处、安居乐业，社会安定，这些成就无疑是中国政府和人民共同努力取得的，不容任何人否认。他认为，美国动辄操弄新疆问题，粗暴干涉中国内政，却始终无法有效应对其国内少数族裔面临的种族主义问题，暴露其行径的虚伪本质。

优素福说，近年来，美国国内针对非裔、亚裔等少数族裔的种族主义犯罪增多，不断撕裂美国社会，美国应深刻反思并努力解决其种族主义痼疾，而非假借人权名义对其他国家横加指责。

优素福特别指出，新疆人民的生活水平不断提高，普通民众享有的社会保障不断完善，这是新疆发展进步的最好例证，中国政府对新疆各族文化给予同等重视与保护，公民宗教信仰自由的权利也得到保障。

优素福说，从他本人的亲身体验出发，中国尊重各宗教合法权利，日常实践中也尊重合法宗教活动。“我在新疆没有看到不同宗教信仰的民众被区别对待。”

优素福认为，近期发布的《新疆各民族平等权利的保障》白皮书有利于外界进一步了解新疆。白皮书表明，中国政府高度重视新疆发展，新疆各族人民平等参与地方事务管理并行使政治权利，不同宗教、不同民族背景的民众怀着共同愿景建设国家。

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