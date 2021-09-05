新华社北京9月5日电（记者罗鑫 汪涌 张骁）作为2021年中国国际服务贸易交易会的重要组成部分，2021国际冬季运动（北京）博览会近日在首钢园拉开帷幕。大会吸引了20多个国家和地区的共500家品牌参展，260余位中外演讲嘉宾从政策引导、科技驱动、模式创新等多个方向，线上线下研讨全球冰雪产业发展，寄语北京冬奥会和中国冰雪运动发展。

“整个奥林匹克大家庭正翘首以待这场庆祝人类多元性及团结的全球庆典。”国际奥委会主席托马斯·巴赫在贺信中说，“再过几个月，北京将开创世界体育史新篇章，成为首座举办过夏季奥运会和冬季奥运会的城市。北京2022年冬奥会将在和平、团结和友谊精神的引领下，成为凝聚全世界的契机。”

北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会专职副主席兼秘书长韩子荣表示，再过几个月，北京冬奥会将正式拉开帷幕，冬奥组委有信心高标准完成好各项筹办任务，谱写奥林匹克运动的新篇章。“希望以迎接冬奥会为契机，与会各方在冬博会这个平台深入开展交流合作，促进冬季运动普及，为全球冰雪产业共赢发展贡献力量。”

“相信北京一定能够成功举办一届精彩的冬奥会。”国际奥委会委员、北京2022年冬奥会协调委员会主席胡安·安东尼奥·萨马兰奇在视频致辞中说，面对肆虐全球的新冠疫情，北京冬奥组委克服重重困难，出色地完成了各项前期筹备工作。北京奥运遗产和可持续工作成效显著，北京首钢园的改造就是一个鲜活的典范。奥运不仅推动了北京基础设施建设，显著提升了经济发展和人民生活水平，而且将带动3亿中国人民参与冰雪运动，这些都是非常成功的故事。

意大利外交与国际合作部副部长马利欧认为，中国以冬奥为契机，在提升冬季运动基础设施建设、推动冰雪产业发展等方面取得了丰硕的成果。“中国建设了先进的冬奥场馆和配套设施，并持续为基础设施与服务投资，意大利愿意为此提供自己的支持和力量。”

国际滑雪联合会主席约翰·埃利亚施说：“北京冬奥会的筹备成果有目共睹，它的成功举办，将对中国乃至世界冰雪产业的发展都具有重要意义。”国际奥委会委员、国际雪车联合会主席、北京2022年冬奥会协调委员会委员伊沃·费里亚尼称，在中国国家体育总局、各国冬季运动机构的密切合作下，“带动三亿人参与冰雪运动”正从“理想照见现实”。

一些嘉宾认为，借助冬奥会这一平台，冬季运动文化将在中国进一步普及，奥运精神也将激励更多人。国际滑冰联合会主席扬·迪克玛表示，2022年冬奥会将是一届令人难忘的奥运会，它将有助于展现运动员的非凡精神。世界冰壶联合会主席、北京2022年冬奥会协调委员会委员凯特·凯斯尼斯称，中国的冬季运动正处于一个非常特别的时期，冬奥会开幕在即，本届冬博会的举办意义非凡。国际奥委会委员、奥地利奥委会主席卡尔·施多斯表达了自己对2022年冬奥会的期待，他表示将支持中国逐步成为重要的冬季运动国家。

曾担任国际滑雪联合会秘书长长达20年的莎拉·刘易斯说，2021冬博会是北京冬奥会举办前的最后一届冬博会，这是非常棒的一次机会，将进一步推广冬季运动。“滑雪运动社交化的现象有利于在年轻人中更好地推广冬季运动。当前，冬季运动正在吸纳更多年轻人参与，并形成一些新的细分运动项目，这也是未来体育运动发展的一个方向。”

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