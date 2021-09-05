新华社法国马赛9月4日电（记者陈晨）在法国马赛举行的第七届世界自然保护大会上，世界自然保护联盟4日更新了濒危物种红色名录，评估了全球138374个物种受到威胁的风险，其中38543个物种面临灭绝威胁。

更新的名录中，世界上最大的蜥蜴科莫多巨蜥的物种保护级别从“易危”升为“濒危”。世界自然保护联盟指出，科莫多巨蜥正日益受到气候变化影响的威胁。预计在未来45年内，全球气温上升和随之而来的海平面升高将使科莫多巨蜥的适宜栖息地至少减少30%。受人类活动影响，它也面临栖息地丧失的威胁。

更新的名录还显示，超过三分之一的鲨鱼和鳐鱼物种面临灭绝威胁，这表明世界上大部分海洋缺乏有效的管理措施。这些物种都被过度捕捞，还有部分受到栖息地丧失和退化以及气候变化的影响。

在重新评估的7种金枪鱼物种中，4种数量出现恢复性增长的迹象。世界自然保护联盟将其不同程度地降级，并强调这主要得益于相关国家对其实施了更具可持续性的捕捞配额，并成功打击了非法捕捞。

世界自然保护联盟总干事布鲁诺·奥伯勒指出，更新的濒危物种红色名录是一个强有力的信号，尽管海洋生态环境面临越来越大的压力，但如果各国真正致力于可持续发展的做法，物种数量是可以恢复的。人类生活与生物多样性问题紧密交织在一起。世界自然保护大会正在举行，与会国家和相关方应把握机遇，努力实现基于可靠科学数据的约束性目标。

第七届世界自然保护大会3日至11日在法国马赛举行。本届大会由法国政府和世界自然保护联盟共同主办，主题为“同一个自然，同一个未来”。

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