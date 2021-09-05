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2021服贸会第六届非洲主题日暨中非工业合作发展论坛举行 

2021年09月05日12:28 | 来源：人民网-国际频道
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论坛会场现场。人民网记者  万宇 摄

人民网北京9月4日电 （记者万宇）2021服贸会第六届非洲主题日暨中非工业合作发展论坛4日在北京国家会议中心举办。本次非洲主题日论坛活动以“创造新机遇·深化新合作”为主题，中国政府非洲事务特别代表许镜湖大使、中非工业合作发展论坛秘书长程志刚、非洲多国在华使馆官员和中非两国企业家以线上线下形式出席。

许镜湖大使在致辞中说，中方愿同非方携手努力，进一步深化发展战略对接，提升中非贸易便利化水平，推动更多非洲优质产品服务进入中国市场，加强双方产业链、供应链联通，培育中非大市场。愿抓住全球数字技术加速发展的契机，举办更多非洲产品线上推广活动，通过技术转化、经验共享，深化双方在金融、电子商务、文化教育、物流通信、社会服务、卫生健康、旅游等领域合作，挖掘中非服务贸易发展潜力。

程志刚说，非洲服务业在促进经济增长、吸收就业和推动多元化出口等方面起到重要作用。2021年，中非关系持续强劲发展，中非经贸合作释放新活力。近年来越来越多的非洲商品走进中国市场，咖啡、红酒、果干等受到中国消费者的喜爱。

“我们希望与中国投资者合作，加速农业现代化，扩大生产，以满足中国市场的巨大需求。”卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥表示，卢旺达很高兴参加这次服务贸易洽谈会，服务业是卢旺达期待与中国加强合作的领域之一。

索马里驻华大使阿瓦莱·阿里·库拉内表示，索马里是所有非洲国家中陆上风力发电潜力最大的国家。中国企业在技术开发和利用方面积累了丰富的经验和成熟的技术。希望利用服务贸易与中方携手建设新的清洁能源体系，解决索电力供应短缺，技术和金融方面遇到的瓶颈。

当天，中非工业合作发展论坛与尼日利亚第一银行签署战略合作协议。尼日利亚第一银行行长通过视频发表贺词。

(责编：艾雯、常红)

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