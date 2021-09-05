9月3日，国家主席习近平应邀以视频方式出席第六届东方经济论坛全会开幕式并致辞，强调各方应该立足地区，放眼世界，共克时艰，同谋发展。接受本报记者采访的俄罗斯各界人士表示，习近平主席视频致辞彰显中方对俄中关系的重视，新时代俄中全面战略协作伙伴关系动力十足、前景广阔，俄中合作对促进东北亚和平稳定和发展繁荣具有重要意义。

在应对疫情挑战方面相互助力

当前，新冠肺炎疫情起伏不定，国际抗疫任务艰巨，世界经济艰难复苏。习近平主席倡议“加强疫苗研发、生产合作，为国际社会提供更多公共产品，坚决反对将疫苗和病毒溯源问题政治化，致力于推动构建人类卫生健康共同体”，获得广泛认同。

“新冠肺炎疫情是人类面临的共同挑战。”俄罗斯中国分析中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫表示，疫情以来，俄中两国一直密切合作应对，毫无保留地与世界分享抗疫经验。这是负责任大国的应有担当，也为国际社会树立了抗疫合作典范。

俄罗斯远东联邦大学外事工作负责人叶甫根尼·弗拉索夫对推动构建人类卫生健康共同体的理念十分赞同。“疫情需要国际社会一道努力，通过知识、信息和技术共享合力应对。”

俄罗斯金砖国家研究国家委员会执行主任维多利亚·潘诺娃表示，俄中抗疫合作取得了显著成果。两国不仅相互坚定支持，还向受疫情影响的其他国家提供人道主义援助。

“中国人常说：‘一箭易断，十箭难折’，俄罗斯也有类似的谚语。”俄罗斯阿尔希波夫基金会主席伊万·阿尔希波夫说，世界各国命运彼此相连，在疫情起伏不定的背景下，加强医疗、科研、经济等领域的合作尤为迫切。在这方面，俄中两国一直是值得称道的典范。

在推进互利合作方面持续发力

“深化共建‘一带一路’同欧亚经济联盟对接合作，支持数字经济创新发展”，习近平主席的话语令不少俄罗斯企业界人士感到振奋。今年前7个月，中国与俄罗斯双边贸易额达到754.89亿美元，同比增长28%，中国连续11年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国地位。疫情之下，中俄经贸合作逆势前行，为两国和地区人民带来福祉，也为世界经济增长创造机遇。

参加论坛的阿尔希波夫这两天时常和其他与会者一起探讨俄中经贸往来、中小企业对接等议题。“中国是东方经济论坛上的热门话题。探讨俄中合作，大家总有聊不完的话。”这是他参加论坛的深刻感受。参会期间，阿尔希波夫已见证了俄中企业达成的多个合作意向。

“经贸合作是俄中合作的重点方向之一。”俄罗斯亚洲工业企业家联盟主席维塔利·曼凯维奇说，俄中两国政治高度互信，经济优势互补。尽管受疫情影响，俄中经贸及投资合作仍然保持积极势头。同时，两国不断创新贸易形式，电子商务市场的交易额正在稳步增长。

“俄中在俄罗斯远东和北极地区有巨大合作潜力。”俄罗斯远东和北极发展部部长切昆科夫表示，近年来俄中成功在石油、天然气、核能等领域合作，这些重大项目的实施，让双边经济合作稳步向前。在两国领导人制定的2024年双边贸易额达到2000亿美元的目标框架下，俄远东地区致力于2024年将该地区与中方的贸易额增加到200亿美元。

近年来，中俄两国深入开展共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接，跨境基础设施互联互通、贸易和投资自由化便利化水平不断提升，为构建开放型区域经济增添活力。俄罗斯滨海传奇农业公司总经理萨文科夫直言，随着远东地区交通基础设施的不断改善和升级，俄中农产品贸易正在快速增长。

“事实证明，在促进俄北方和远东地区发展方面，中国是可靠、出色的战略合作伙伴。”俄罗斯国家杜马地区政策、北方与远东问题委员会主席哈里托诺夫说。

在维护地区和平稳定方面形成合力

习近平主席在视频致辞中强调“新时代中俄全面战略协作伙伴关系动力十足、前景广阔。”今年6月，两国元首共同宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期，就加强中俄战略协作和全方位务实合作等重大问题达成共识。中俄双方以实际行动诠释了“互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一组大国关系”的丰富内涵。

阿尔希波夫表示，习近平主席应邀以视频方式出席东方经济论坛全会开幕式并致辞，这足以表明中国国家领导人对两国关系的高度重视，进一步向世界展示了两国深厚的友谊。

哈里托诺夫说，今年是中国共产党成立100周年，也是《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年。“相信俄中两国将延续传统友谊，进一步深化互信，加强合作。”

“新时代俄中全面战略协作伙伴关系对东北亚地区乃至整个世界的发展繁荣具有重要意义。”弗拉索夫说，俄中两国致力于共同维护本地区安全稳定，深化战略协作，拓展各领域互利合作。国际形势正在发生深刻复杂变化，俄中双方为构建新型大国关系树立了典范，也为地区和世界和平稳定作出了积极贡献。

俄罗斯远东联邦大学东方学院副教授安娜·博雅尔金娜说，构建人类命运共同体理念具有深刻的现实意义。这是中国为推动构建新型国际关系和促进世界秩序稳定作出的重要贡献。

萨纳科耶夫表示：“习近平主席的重要主张顺应时代潮流，展现了大国领袖风范。俄中两国坚定捍卫和践行真正的多边主义，两国合作也能够经受住各种风险挑战的考验。在此基础上，俄中两国有能力共同维护世界和平稳定，携手构建人类命运共同体。”

（本报莫斯科9月4日电 记者于宏建、张光政、荣翌、隋鑫）

《 人民日报 》（ 2021年09月05日 02 版）

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