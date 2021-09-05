本报评论员

“我们愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长”，在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上，习近平主席发表视频致辞，宣布中国将在提高开放水平、扩大合作空间、加强服务领域规则建设、继续支持中小企业创新发展等方面推出一系列举措，呼吁国际社会携手抗疫、共克时艰，坚持用和平、发展、合作、共赢的“金钥匙”，破解当前世界经济、国际贸易和投资面临的问题，共创更加美好的未来！

当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入动荡变革期，不稳定性不确定性显著上升。人类正在遭受二战结束以来最严重的经济衰退，各大经济板块历史上首次同时遭受重创，全球产业链供应链运行受阻，贸易和投资活动持续低迷。国际社会正在经历多边和单边、开放和封闭、合作和对抗的重大考验。“世界怎么了，我们怎么办”成为时代之问。历史总在不断前进，用好和平、发展、合作、共赢的“金钥匙”，携手应对全球性挑战，破解全球性问题，朝着构建人类命运共同体方向不断迈进，才能共创更加美好的未来。

尽管面临各种全球性挑战，但和平与发展的时代主题没有变，各国人民和平发展合作共赢的期待更加强烈；世界多极化趋势没有根本改变，经济全球化展现出新的韧性，维护多边主义、加强沟通协作的呼声更加强烈。国际社会比以往任何时候都更需要团结合作，更需要维护多边主义，更需要坚持国际公正和道义。只有既把握当下，统筹疫情防控和经济发展，加强宏观经济政策支持，推动世界经济早日走出危机阴影；更放眼未来，下决心推动世界经济动力转换、方式转变、结构调整，使世界经济走上长期健康稳定发展的轨道，才能共同推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。只有树立你中有我、我中有你的命运共同体意识，跳出小圈子和零和博弈思维，树立大家庭和合作共赢理念，摒弃意识形态争论，跨越文明冲突陷阱，才能共同走和平共处、互利共赢之路。

国际上的事应该由大家共同商量着办，世界前途命运应该由各国共同掌握，不能把一个或几个国家制定的规则强加于人，也不能由个别国家的单边主义给整个世界“带节奏”。全球治理应该符合变化了的世界政治经济格局，顺应和平发展合作共赢的历史趋势，满足应对全球性挑战的现实需要。我们应该秉持共商共建共享原则，坚持真正的多边主义，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，开创共赢共享的未来。在经济全球化时代，开放融通是不可阻挡的历史趋势，人为“筑墙”“脱钩”违背经济规律和市场规则，损人不利己。开放是发展进步的必由之路，也是促进疫后经济复苏的关键。我们要开放创新，推动贸易和投资自由化便利化，巩固供应链、产业链、数据链、人才链，构建开放型世界经济，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，使科技创新成果更好造福各国人民，开创发展繁荣的未来。中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，将始终高举和平、发展、合作、共赢旗帜，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，继续同一切爱好和平的国家和人民一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，反对霸权主义和强权政治，推动历史车轮向着光明的目标前进。

同舟共济扬帆起，乘风破浪万里航。尽管有时会遭遇惊涛骇浪和逆流险滩，但只要我们齐心协力、把准航向，用好和平、发展、合作、共赢的“金钥匙”，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，人类社会发展的巨轮必将行稳致远，驶向更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2021年09月05日 01 版）

(责编：艾雯、燕勐)