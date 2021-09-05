人民网莫斯科9月4日电 （记者荣翌）9月2日，在第六届东方经济论坛框架下，“俄罗斯——中国”商务对话在符拉迪沃斯托克举行。中国驻俄罗斯大使张汉晖以视频方式参会并致辞。中国驻符拉迪沃斯托克总领事闫文滨出席活动。俄罗斯中国总商会会长、中诚通国际投资有限公司总经理周立群与俄罗斯远东及贝加尔地区—中国东北政府合作委员会实业家理事会主席莫申科维奇共同主持了对话。

中国驻俄罗斯大使张汉晖以视频方式参会并致辞。俄罗斯中国总商会供图

张汉晖大使说，今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。近年来，中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续高水平发展，双边经贸合作持续增长。2020年双边贸易额达1077.7亿美元，今年1-7月同比增长28%。

他表示，近年来，远东开发机制持续优化，跨越式发展区和符拉迪沃斯托克自由港等招商引资政策不断完善，地区社会经济环境逐步改善，贸易和投资合作需求旺盛，越来越多的中国企业积极参与远东开发合作。2020年中国和远东贸易额达108 亿美元，今年1-5月同比增长14%。目前，中方企业参与了远东跨越式发展区和符拉迪沃斯托克自由港等58个项目，总投资额约116 亿美元。中国已成为俄远东地区第一大贸易伙伴国和外资来源国。双方地缘相近、政治高度互信、经济优势互补，具有良好的合作基础和巨大发展潜力，中国将始终是远东开发不可或缺的重要合作伙伴。

俄罗斯远东及北极发展部部长切昆科夫发言。俄罗斯中国总商会供图

俄罗斯远东及北极发展部部长切昆科夫表示，中国是俄罗斯最重要的经贸合作伙伴。两国元首提出到2024年中俄双边贸易额要实现2000亿美元的目标。

2020年在新冠疫情影响下，俄远东地区与中国的贸易额逆势上扬，同比增长3.3%。

俄罗斯联邦国家杜马地区政策、北方及远东问题委员会主席哈里托诺夫表示，中俄两国在经贸、农业等领域的合作拥有巨大潜力，尤其在远东地区的合作前景广阔。

中国诚通集团董事长朱碧新在致辞时表示，20多年来，中国诚通先后投资建设了莫斯科中国友谊商城、大型仓储物流中心以及莫斯科格林伍德国际贸易中心等多个项目。中国诚通始终高度重视对俄投资合作，携手各方，发展共赢。今后将进一步深化共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接，为东北振兴与俄罗斯远东开发协同发展、推动中俄经贸投资合作贡献力量。

周立群表示，中俄经贸合作空间巨大，潜力无限。他呼吁中俄各界以本次商务对话为契机，把握大势，并肩前行，深挖合作潜力，共同探索新形势下合作新举措，丰富合作新内涵，推动中俄经贸关系进一步走深走实，为发展新时代中俄全面战略协作伙伴关系做出贡献。

俄罗斯-中国”商务对话活动现场。俄罗斯中国总商会供图

“俄罗斯——中国”商务对话是第六届东方经济论坛期间中俄双方的重要活动之一。自2015年至今，东方经济论坛已成功举办6届，成为各方凝聚智慧、共商合作的重要平台，为俄远东地区发展注入了新动能。

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