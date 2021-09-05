新华社堪培拉9月4日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚联邦议会网站显示，一些澳民众近期发起在线联署请愿，呼吁澳方尽快允许进口中国的新冠疫苗，以应对澳严峻的新冠疫情，解决疫苗供应不足问题。

2021年8月20日，乘客走在空荡的澳大利亚悉尼轻轨站。为了应对持续恶化的新冠疫情，澳大利亚第一大城市悉尼从23日开始对部分区域实行宵禁。新华社记者 白雪飞摄

据澳联邦议会网站信息，截至当地时间4日下午2时30分，在编号为EN3158的请愿书上已有7979人联署，距离签名结束时间还有19天。该请愿书注明的请愿理由为澳新冠疫情严峻、疫苗短缺，而截至8月14日，在中国已有超过7.7亿人完成全程接种中国生产的新冠疫苗；中国疫苗安全、高效、便宜，并已大量供应全世界。其请愿诉求为要求澳联邦议会众议院尽快介绍和允许进口中国的新冠疫苗。

上月澳大利亚卫生部官员表示，因德尔塔毒株持续传播，该国正经历第三波新冠疫情。当地时间9月4日上午，据澳卫生部门的统计数据，该国较前一日新增本地新冠确诊病例1755例，创下澳疫情暴发以来新高。

澳大利亚总人口约2500万。澳卫生部数据显示，自今年2月启动疫苗接种至9月3日，在该国16岁及以上人口当中，约38%完成两剂新冠疫苗接种。澳政府因接种进度缓慢受到媒体和民众批评。

澳大利亚药物管理局此前已批准辉瑞和阿斯利康新冠疫苗在澳使用。其中的辉瑞疫苗需进口，由于该疫苗在澳供应不足，澳政府日前宣布已同新加坡和英国政府达成互换协议，先从这两国引进部分辉瑞疫苗，待澳年底供应充足时再返还。阿斯利康疫苗能在澳生产，但在出现接种后发生血栓并伴随血小板水平低的罕见副作用后，一些民众选择预约并等候接种辉瑞疫苗。

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