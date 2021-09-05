新华社华盛顿9月3日电（记者杨士龙 张墨成）目前美国各地迎来开学季，大量学生返校。但新近发布的数份报告显示，随着变异新冠病毒德尔塔毒株在美国传播，全美新增儿童新冠确诊病例、住院病例等多项数据近期呈上升之势。

据美国疾病控制和预防中心3日发布的一份报告，从6月下旬到8月中旬，美国儿童和青少年群体的每周新冠住院率上升近5倍，这与德尔塔毒株在美加速传播相吻合。报告称，未接种新冠疫苗的青少年住院率比完全接种疫苗的青少年高10倍。

美疾控中心3日发布的另一份报告显示，在8月14日至27日的两周内，疫苗接种率最低州的17岁以下新冠急诊病例数和住院病例数，分别是疫苗接种率最高州的3.4倍和3.7倍。目前美国尚未批准为12岁以下儿童接种新冠疫苗。

美国儿科学会和儿童医院协会日前发布的一份报告显示，在截至8月26日的一周内，在美国共有203962名儿童确诊感染新冠病毒，占美国当周新冠确诊病例总数的22.4%。截至8月26日，美国累计近480万名儿童确诊感染新冠病毒。

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