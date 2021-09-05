日本新闻网(NNN)4日报道，围绕自由民主党继任党首人选，首相菅义伟向身边人士透露，打算支持人气颇高的行政改革担当大臣河野太郎。

菅义伟3日突然宣布放弃参选自民党党首，将在党首任期本月30日到期后卸任首相。菅义伟不属于自民党内任何派系，受一些无派系议员支持。

河野现年58岁，隶属自民党内“麻生派”，3日表态有意竞选党首。去年9月因前首相安倍晋三辞职举行党首补选时，河野一度有意参选，但被“麻生派”会长、副首相兼财务大臣麻生太郎阻止。

河野3日在财务省与麻生会谈，争取“麻生派”议员支持。日本新闻网报道，对河野这次参选，麻生打算点头。河野还与党内其他派系议员通话，争取支持。

自民党定于本月29日举行党首选举投票。前外务大臣岸田文雄、前总务大臣高市早苗已表态参选党首。自民党代理干事长野田圣子考虑参选，前自民党干事长石破茂、自民党政策调查会长下村博文正在考虑是否参选。环境大臣小泉进次郎、内阁官房长官加藤胜信预期不会参选。

本次自民党党首候选人将争夺共计766张选票，包括383张国会议员票和383张地方票。按麻生身边人士的说法，这次党首选举不是靠获得多少党内派系支持来定胜负，“不到打开投票箱那一刻，谁也不知道结果”。

据日本新闻网报道，让菅义伟放弃连任的决定性因素是自民党高层改组方案遇挫。这家媒体以首相身边人士为消息源报道，菅义伟意识到自己推动的党内高层改组方案遭到强烈反对，无法在原定3日举行的自民党临时高层会议上获得通过，因而决定“弃权”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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