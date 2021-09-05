飓风“艾达”余威近日肆虐美国东北部地区，多个州遭遇洪水和龙卷风等灾害，数十人丧命。分析人士认为，“艾达”造成大规模财产和人员损失反映纽约等地基础设施陈旧，亟需改善。

纽约州和新泽西州州长3日承认，州政府在应对极端天气方面还有“很多工作要做”。

【基建堪忧】

法新社3日援引美国公共政策智库城市未来研究中心执行董事乔纳森·鲍尔斯的说法报道，过去几十年，纽约市的基础建设跟不上人口增长速度，更不必说要承受“越来越猛烈的风暴以及气候变化带来的海平面上升”等现象。

“每次大风暴，这座城市似乎都会崩溃，这并不奇怪。”他说。纽约对火车站、机场、桥梁等大项目投入多，但较少把经费用于下水道和水管等“不吸引人”的项目。

曼哈顿研究所城市经济专家妮科尔·杰利纳斯说，纽约市的基础设施无法承受几小时内多达十几厘米的降水量。短时间强降水堵塞下水道排水管，又缺乏足够绿地帮助吸收降水。“因此，当遭遇风暴时，一些街道变成运河。”

飓风“艾达”8月29日在美国南部路易斯安那州登陆，向东北方向移动，是美国墨西哥湾地区有史以来最强飓风之一。截至9月3日，数十人在洪灾及关联事故中丧生。纽约州、新泽西州和宾夕法尼亚州受“艾达”影响最为严重。

路透社援引有关官员的说法报道，纽约州已有至少16人死亡，其中13人因洪水涌入地下公寓身亡。新泽西州25人死亡。

【应对不力】

这次灾害带来的财产损失和人员伤亡引发舆论对政府应对不力的不满。批评意见认为，如果政府能够更早宣布进入紧急状态，一些生命本可以挽回；而过度开发导致雨水难以被吸收，政府应立即采取措施应对气候变化。

纽约州和新泽西州官员3日承认，州政府需要改善基础设施和准备工作以应对极端天气事件。

纽约州州长凯茜·霍楚尔说，“艾达”造成的人员损失凸显纽约州灾难通知系统的弱点，包括缺乏不同语种的通知。她表示，纽约部分人口可能没有手机，这些人在危险的天气事件中尤为脆弱。

霍楚尔宣布成立特别工作组，评估政府应对“艾达”情况，提出措施弥补不足。

纽约市市长比尔·德布拉西奥3日宣布一系列举措以应对极端天气事件，包括更积极地颁布旅行禁令，引导居民在暴风雨来临前离开街道，疏散居住在地下公寓等脆弱空间的人。德布拉西奥估计，纽约市数以万计地下公寓违反建筑法规。

新泽西州州长菲尔·墨菲当天承认，新州在适应气候变化方面还有“很多工作要做”。他在一处受灾小镇举行新闻发布会时说：“这是一场致命的危险风暴，我们还要继续面对它的后续影响。”

另外，美国总统约瑟夫·拜登3日在视察路易斯安那州灾区时表示，美国应加快基础设施建设，包括改善电网设施等。（刘曦）（新华社专特稿）

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