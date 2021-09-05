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美国多地遭遇“护士荒” “流动护士”也难请

2021年09月05日08:25 | 来源：新华网
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美国多地新冠疫情严重，令医护人员不堪重负。不少医院面临护士流失、需要花更多钱请护士的窘境。

美联社3日以一些医院管理人员为消息源报道，疫情令许多护士疲惫不堪或士气低落，因此辞职、退休。不少护士同医疗中介机构签约，成为不固定在一家医院工作的“流动护士”，以获得更高报酬。

佐治亚州立奥古斯塔大学医学中心曾在一周之内有20到30名护士辞职。这家医院的首席医务官菲利普·库尔说，院方不得不“额外花钱”从其他州聘请护士。

堪萨斯州长劳拉·凯莉1日说，多家医院有空余床位，却没护士。当地不少护士被其他州出“高价”抢走。

加利福尼亚州辛普利菲医疗中介公司总裁詹姆斯·奎克说，辛普利菲的合作医院正在遭遇前所未有的缺人。“中小医院普遍有几十个全职岗位空缺，大型医疗机构有几百个全职岗位空缺。”

按加州阿亚医疗中介公司副总裁索菲娅·莫里斯的说法，“流动护士”平均周薪已经从疫情前大约1000到2000美元增至眼下3000至5000美元。

堪萨斯州杜鲁门医疗中心首席执行官查理·希尔兹说，医院很难同中介机构竞争。希尔兹估计，即使去掉中介费，“流动护士”拿到手的时薪应该也有70到90美元，这是医院正式护士工资的两到三倍。

不过，即便中介公司也缺护士。莫里斯表示，阿亚公司现在有4.8万个“流动护士”岗位空缺。（林淑婷）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、杨牧)

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