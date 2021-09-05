新华社德黑兰9月4日电（记者高文成 王守宝）伊朗总统莱希4日在谈及伊朗核问题时表示，谈判是一种外交选项，但在压力和威胁下进行谈判是“完全不可接受的”。

据伊朗总统官网消息，莱希4日晚在首次面向民众的电视直播采访中说，伊核谈判已提上伊朗新政府的日程，但谈判必须富有成效，重点是保障伊朗人民的利益和美国完全解除对伊制裁，在这方面伊朗不会让步。

就阿富汗局势，莱希说，阿富汗问题表明，美国人在任何地方的存在不仅不会带来安全，反而会破坏安全。他还表示，与邻国互动是伊朗新政府的优先事项，在伊朗投资的条件已经具备。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在奥地利首都维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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