本届论坛的举行，正值新时代中俄关系处于历史最好时期。中俄携手并肩、加强合作，对促进东北亚和平稳定和发展繁荣具有重要意义

“我们愿同各方一道努力，秉持真正的多边主义，讲信修睦，合作共赢，向着推动构建人类命运共同体的目标稳步迈进。”9月3日，习近平主席应邀以视频方式出席第六届东方经济论坛全会开幕式并致辞，就应对疫情挑战、推进互利合作、维护地区和平稳定等提出重要主张，为地区国家合作共赢、携手谱写远东合作新篇章注入强大信心。

这是习近平主席第二次出席东方经济论坛全会开幕式并致辞，既体现出中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高水平和中方对俄方举办重大主场外交活动的坚定支持，也体现出中方对东北亚区域合作的高度重视。东方经济论坛是在俄罗斯总统普京亲自倡议下举办的，是区域国家凝聚智慧、共商合作的重要平台。一个和睦、互信、团结、稳定的东北亚符合各国利益和国际社会期待，对维护多边主义、推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展也具有重要意义。

作为东北亚地区重要一员，中国始终致力于参与地区合作，始终致力于推动各国交流对话，始终致力于营造和睦友好的周边环境，展现了负责任、有担当、建设性的大国形象。2018年9月，习近平主席在第四届东方经济论坛全会上致辞时提出四点主张：要增进互信，维护地区和平安宁；要深化合作，实现各国互利共赢；要互学互鉴，巩固人民传统友谊；要着眼长远，实现综合协调发展。今年，面对世界格局深刻变革、新冠肺炎疫情起伏不定、世界经济艰难复苏的现实，习近平主席在致辞中提出各方在应对疫情挑战方面相互助力、在推进互利合作方面持续发力、在维护地区和平稳定方面形成合力等重要主张。这些重要主张顺应时代发展潮流，契合域内各方利益，为地区国家早日战胜疫情、推动经济社会发展、携手建设和谐安宁的共同家园描绘了清晰可行的路线图。

在习近平主席和普京总统战略引领下，本届论坛的举行，正值新时代中俄关系处于历史最好时期。今年6月，习近平主席同普京总统成功举行视频会晤，共同宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期，就加强中俄战略协作和全方位务实合作等重大问题达成新的共识。中俄互利共赢合作取得累累硕果。中俄双边贸易额连续3年突破千亿美元，中国连续11年成为俄罗斯第一大贸易伙伴。疫情防控期间，中俄守望相助，同舟共济，推动经贸、科技创新等领域务实合作稳步发展。中俄共同维护二战胜利成果与国际公平正义，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，在反对强权政治的道路上相互扶助，在国际事务中密切协调配合，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，支持和践行真正的多边主义，成为当今世界最重要的稳定性力量之一。

中俄携手并肩、加强合作，对促进东北亚和平稳定和发展繁荣具有重要意义。中俄远东合作正迎来丰收季。2019年12月，来自俄罗斯的天然气通过中俄东线天然气管道正式进入中国；今年8月17日，中俄首座跨江铁路大桥——同江中俄黑龙江铁路大桥实现铺轨贯通……一系列重大标志性成果表明，中俄全方位合作具有强大韧劲，能够为两国人民带来更大福祉。中方对有利于促进东北亚地区稳定、发展、共赢的多边合作均持开放态度，愿深化共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作，支持数字经济创新发展，推动更多实实在在的项目落地实施，给地区人民带来更多实惠。

中国已经开启全面建设社会主义现代化国家新征程。中方愿继续同地区国家一道，立足地区，放眼世界，共克时艰，同谋发展，共同维护地区和平稳定，不断做大共同利益蛋糕，让本地区人民共享合作机遇和发展成果，开创东北亚更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2021年09月05日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)