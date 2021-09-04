人民网约翰内斯堡9月4日电 （记者王磊）9月3日，南非主流媒体《星报》《比陀新闻报》《开普时报》《水星报》及独立传媒网站刊登独立传媒外事主编香农评论文章，抨击美国将病毒溯源问题政治化，借此甩锅推责难以得逞，并呼吁对美国实验室进行调查。全文摘译如下：

美国一面炒作“武汉实验室泄漏论”，一面却拒绝调查其自身可能对世界构成威胁的生物实验室活动。尽管美国持续围绕中国编造病毒溯源叙事，但却无法掩盖美国是全球最大冠状病毒研究资助者和实施者这一事实。

今年3月，世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组34名中外专家在联合研究报告中明确指出，“实验室泄漏极不可能”。武汉病毒研究所P4实验室是中法政府合作项目，严格遵循国际标准，从未开展冠状病毒增益功能研究，截至目前该所员工保持新冠病毒“零感染”纪录。美国质疑报告真实性，与之形成鲜明对比的是，已有80多国表示支持联合研究报告。

美国对中国进行有罪推定，拜登总统要求美情报机构进行病毒溯源，然而美情报部门溯源报告却因政治化和反科学而饱受诟病。有关行为似乎都在掩盖美自己在冠状病毒研究方面的所作所为。美国政府在完全缺乏透明度的情况下，封锁了本国溯源路径。

中国近期已向世卫组织提交了两份关于对美国德特里克堡疑点的非文件。德堡基地是美国生物军事化活动的大本营，美国陆军传染病医学研究所是其中最主要的实体。该所长期从事冠状病毒研究、改造，2019年发生严重安全事故并被关停，随后美国内暴发了与新冠肺炎症状相似的疾病。2020年3月，美民众向白宫请愿，要求美政府公开基地信息。对于这些问题，美国政府从未做出任何回应。

美国北卡罗来纳大学巴里克团队是冠状病毒研究领域的权威，早就具备极其成熟的冠状病毒合成及改造能力。2015年1月到2020年6月，北卡大学共向美国国立卫生研究院报告28起涉及基因工程微生物的安全事故，其中6起涉及包括冠状病毒，且许多病毒经过基因改造，共8名研究人员可能被感染。对该实验室进行调查将有助于澄清此类研究是否产生或泄露新冠病毒。

美国是世界上生物军事化活动最多的国家，美国境外有两百多个生物实验室，一旦发生安全事故，将对当事国乃至全世界都产生灾难性后果。相关实验室活动是否符合《禁止生物武器公约》，国际社会对此一无所知。在叫嚣调查其他国家实验室的同时，美国恰恰是唯一反对建立多边生物核查机制的国家。

越来越多的研究表明，早在中国通报疫情之前，新冠肺炎病毒已在世界多地多点出现。比如，2019年11月，一位意大利女性的皮肤活检多处发现新型冠状病毒原位杂交反应性，巴西某市采集的废水样本中检测到新冠病毒遗传物质。2019年12月13日至2020年1月17日，美国有9个州常规献血存档样本新冠病毒抗体检测有106份呈现阳性反应。病毒可能在武汉上报之前就已经在传播了。每个国家都有义务开放边境和生物实验室进行全面调查。

美国对疫情的应对力度明显不够，特别是特朗普执政期间，疫情在美境内迅速蔓延。迄今美国已有累计超过3800万人确诊新冠肺炎，超过63万人因此死亡，每日新增确诊病例仍是世界最高。美国人口仅占世界的4%，新冠确诊病例却占全球总数的18%。为转移本国和世界人民对美抗疫不力的指责，美国政府急于甩锅推责之心显而易见。但国际社会有权知道：新冠病毒溯源是否会调查到已在研究冠状病毒的美国实验室头上。

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